本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
全運會｜粵禮儀導師赴港指導禮儀助理 「咬筷子」練笑容學儀態(江瓔庭報道)
【Now新聞台】距離全運會開幕不足兩星期，香港賽區合共招募了逾1.6萬名義工協助賽事，包括負責支援頒獎的禮儀助理。
預備動作做好，配合笑容，再模擬為嘉賓呈上全運會獎牌，下台都要有姿勢有實際——70多名經過遴選的禮儀助理義工這天練習迎賓及協助頒獎，每步都不能鬆懈。
禮儀助理溫俊芹：「我們每步也要相隔30厘米，時刻也要提醒自己步伐及步速也要一致。」
她們部分人已率先在月前的群眾賽事活動中服務。在大學就讀社工系的阿欣第一次擔任大型活動義工，她說最寶貴得著是應用到專業所學的知識。
禮儀助理陳穎欣：「學懂如何服務一些有特殊需要的朋友，令他們開心地接受獎項外，亦感受到我們對其關懷，例如跪姿的訓練、對話上要如何留意用字。」
全運會集合粵港澳三地力量，來自廣東賽區的禮儀導師特地來港培訓義工，除了一系列理論課堂，亦有實踐技巧，教她們露出招牌「八齒」笑容。
廣東賽區賽會志願服務通用培訓講師李靜：「我們增加了用筷子、咬筷子的方式，令她們知道肌肉如何收緊，以及情緒方面的調動亦用多了，有種工作的榮譽感，人生中可能是唯一一次機會能夠登上十五運、全運會頒獎典禮的工作環境。大賽是一個城市的擔當以及門面的展示，禮儀義工是香港特區的形象代言人。」
禮儀助理在全運會服務日數最少10天，導師相信她們的身心已預備好迎接挑戰。
