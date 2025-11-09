iHerb雙11優惠全網限時74折
全運會｜羅淑佩祝賀李思穎衛冕公路單車個人賽金牌
【Now新聞台】文化體育及旅遊局局長羅淑佩祝賀李思穎衛冕女子公路單車個人賽金牌，說對於李思穎能為香港在全運會取得金牌，感到十分興奮和激動。而她能夠成功衛冕，足證香港運動員絕對有能力在高水平比賽項目中，與各地強手一較高下。
