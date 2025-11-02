馮淬帆逝世 演《精裝追女仔》堅哥深入民心
全運會｜羅淑佩：已發售逾三成門票 料賽事開始氣氛變濃厚
十五屆全國運動會下周日(9日)開幕。文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，至今已發售超過三成門票；又相信隨着比賽開始，屆時本港氣氛會更加濃厚。她又透露，已在北部都會區物色土地可興建劍擊館，期望任內可到立法會爭取撥款。
羅淑佩今日(2日)在電視節目表示，隨着賽事逐漸開始，相信屆時本港氣氛會變得濃厚。她指，部分項目決賽的門票已經售罄，料全運會賽事會吸引約10萬人次觀眾入場。她指，約七成未發售的門票大部分是初賽，會安排學校或運動相關機構組織前往觀賽。
在北都物色土地興建劍擊館
羅淑佩續指，已在北部都會區物色土地，冀興建劍擊館，正進行前期研究，期望她任內可到立法會爭取撥款。她續指，十五運會劍擊項目測試賽早前在啟德體藝館舉行，運動員的反饋非常好；日後會多用該場館舉行劍擊活動。
羅淑佩又指，目前正檢視啟德體育園明年的一些申請；又指明年會舉行世界盃決賽周，有部門機構有意探討會否在港舉率有趣的足球比賽。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全運會-羅淑佩-已發售逾三成門票-料賽事開始氣氛變濃厚/614253?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
