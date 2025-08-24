全運會｜群眾比賽保齡球項目決賽最後一日 羅淑佩到場觀賽

全運會群眾比賽保齡球項目決賽最後一日賽事，下午繼續在啟德體育園保齡球中心，進行五人隊際賽。文化體育及旅遊局局長羅淑佩等官員亦有到場觀賽。 賽事採用18局貝克賽制，現場氣氛熱烈，有港隊代表的家人到場支持。男子隊代表甘兆麟的太太說，隊員重拾對保齡球比賽的熱愛，賽前都有認真固定訓練，他們作為家人都非常支持。 有來自四川成都的觀眾表示，保齡球項目首次被納入全運會群眾賽事，認為各隊都希望在賽場上表現實力，她滿意四川省代表隊的表現，認為只要打出自身最佳水平就可以，她又讚揚啟德保齡球中心的軟硬件優秀。