全運會｜習近平將出席開幕式 場館一帶加強保安(羅泳思報道)

【Now新聞台】由粵港澳三地合辦的第十五屆全運會，晚上八時在廣州舉行開幕式。國家主席習近平將會出席，並宣布運動會開幕，場館一帶明顯加強保安。

廣州奧林匹克體育中心外，擺放了全運會吉祥物喜洋洋和樂融融。現場實施限制車流措施和嚴密保安，表演者和傳媒等獲授權人士，均要通過安檢才可進入會場。

開幕式將在晚上八時開始，由內地著名導演郎昆擔任總導演，香港導演劉偉強任總監製，以「圓夢未來」為主題，分為體育儀式、文體展演及火炬傳遞與點火，三個部分和三篇章。

每一個環節都有內地和港澳的演員和歌手參與，並融入三地元素，包括呈現維港、大三巴和廣州塔等地標，並於近兩萬平方米的舞台上，展示粵劇、港樂和醒獅等三地文化，亦會結合虛擬實境和機械人等科技提升觀眾體驗，預料儀式歷時75分鐘，多間本地電視台也會直播。行政長官李家超率領多名司局長出席。

今屆全運會首次由粵港澳三地聯合承辦，其中香港承辦沙排、劍擊、三項鐵人和七人欖球等8個項目，分別會在啟德體育園、紅館、中環海濱和維港等上演，香港賽區共產生45枚金牌。同時香港派出歷來最龐大的代表團，包括逾600名運動員，以及200多名隨隊工作人員和醫護人員，參與28個競賽項目。

