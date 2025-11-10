全運會｜趙顯臻及洪詠甄在男女子輕量級單人雙槳同以第5名完成(陳佩彤報道)

【Now新聞台】全運會賽艇男女子組的輕量級單人雙槳，港隊的趙顯臻及洪詠甄同樣第5名完成。

決賽6人角逐，趙顯臻排第一線道、在畫面最上方，早一晚開幕擔任港隊持旗手，朝早即刻出戰，過了四分一路程守在第4位，山東馬玉樂稍為佔先。

上個月越南的亞錦賽，趙顯臻這個項目奪金，半程過後被拉開，落後馬玉樂5.44秒。最後500米，前列戰情有變，四川的谷建滔發力追上來，後上壓過馬玉樂贏冠軍，是唯一5分鐘內完成艇手。預賽時間最快、安徽的朱博豪得第3。趙顯臻划出5分6秒19，第5名完成。

賽艇港隊代表趙顯臻：「我已經盡全力，衝終點時已經累得，差點反艇。到最後航道其實有少少吃虧，所以只能出這個成績，但總括而言，滿意自己的表現。」

這日賽艇產生8金，國際奧委會終身名譽主席巴赫亦有到場視察。

女子輕量級單人雙槳決賽，畫面最下方黃色艇、另一位港將洪詠甄，與另外5位省代表競逐錦標。早前亞錦賽封后之後，洪詠甄隨大軍去了內地備戰，沿途一直在第5位。安徽的張芳芳一支獨秀，半程有近4秒優勢，浙江潘旦旦臨尾追上來都無法威脅到她，張芳芳由頭帶到尾奪金，安徽隊友李慧茹得第3。洪詠甄5分37秒06，第5名過終點。

賽艇港隊代表洪詠甄：「教練在部署上也有跟我說順風要如何爬，叫我盡量拉長爬，盡量拿大幅度一些，盡量比初賽時槳頻高些，順風便要乘風跟浪走。剛才奧林匹克前主席(巴赫)有過來跟我打氣，他也說很多鼓勵說話，很支持我們賽艇運動，很多謝他到場支持。」

今次比賽在廣東國際划船中心舉行，是繼九運會後，時隔廿四年再度舉辦。賽艇項目在周二會再決出最後8面金牌。

