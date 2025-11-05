全運會｜跨境單車賽周六舉行 港珠澳大橋將封路約五小時(湯偉圓報道)

【Now新聞台】全運會跨境單車賽周六舉行，比賽期間港珠澳大橋會封閉，屆時往返澳門或珠海的陸路公共交通會暫停，至中午12時半之後才會恢復，當局呼籲受影響旅客考慮改用其他口岸過關。

跨境單車賽臨近，政府開跨部門記者會交代細節。賽道全長231.8公里，各車手周六早上9時珠海出發，駛過澳門之後，就會上港珠澳大橋，預計在早上10時20分左右進入本港境內，去到迪士尼樂園附近折返珠海。

為配合賽事，港珠澳大橋西行及東行方向，分別會在7時半及9時開始封路，直至中午12時半才解封，期間往返澳門或珠海的金巴或跨境巴士服務會暫停。

全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強：「大橋離境服務預計會在下午12時半恢復正常，但由於珠海段的賽事以及封路安排會持續至下午，大橋離境服務恢復運作的初期，前往珠海的金巴亦只能提供有限度服務，所以市民要留意，不要急於前往珠海。」

除了大橋交通受影響，北大嶼山公路、竹篙灣公路等，當日都會視乎比賽進度而要臨時封閉。

新界南總區高級警司(行動)鄭威健：「經北大嶼山公路來往機場，或迪士尼樂園的行車時間，預計分別需要增加約30分鐘，警方會留意現場交通情況，並會適時作出交通疏導。」

當局會在幻想道設立公眾觀賞區，預計可容納數以百位觀眾逗留，為車手打氣。

今次單車賽有來自內地及港澳過百位運動員參加，其中港隊派9人出戰。

