全運會｜開幕式今晚舉行 賽艇運動員趙顯臻任港隊持旗手

全運會開幕式晚上在廣東奧林匹克體育中心舉行。(鍾式明攝)

全運會開幕式將於今晚(9日)8時在廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，全程約75分鐘，三支東道主隊伍，廣東、香港及澳門三支代表隊將會壓軸同步進場。香港特區代表團將會有69人參與開幕禮進場儀式，賽艇運動員趙顯臻將擔任港隊持旗手。

根據開幕式流程，國旗、會旗和裁判員、參賽代表團代表率先入場。在升國旗、奏唱國歌後，中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明、香港特區行政長官李家超、澳門特區行政長官岑浩輝，以及國家體育總局局長高志丹分別致辭，出席開幕式的國家主席習近平其後宣布運動會開幕。

運動員、教練員、裁判員代表在升會旗、奏會歌環節後宣誓，其後開始合共三個篇章的文體展演，主題分別是《同根同源》、《同心同緣》和《同夢同圓》。文體展演完成後，場內將傳遞火炬，點燃主火炬，並以演唱開幕式主題曲作結。

