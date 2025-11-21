全運會｜陳國基：展示國家舉辦大型賽事能力 組委會：為一國兩制行穩致遠貢獻體育力量(蘇敬華報道)

【Now新聞台】今屆全運會首次由粵港澳三地承辦，組委會形容是為大灣區發展及一國兩制實踐行穩致遠，貢獻體育力量，身兼組委會副主任的政務司司長陳國基認為，這次圓滿舉辦對外展示了國家舉辦大型賽事的能力。

首次由粵港澳三地聯合承辦的全運會步入尾聲，創造了不少第一次，包括首次跨境舉辦男子公路單車及馬拉松賽事。

全運會組委會總結本屆賽事形容今屆順利舉辦，為大灣區融合發展及一國兩制行穩致遠貢獻體育力量。

全運會組委會副主任佟立新：「組委會設置並組織了橫跨灣區三地的公路自行車比賽，以及橫跨深港的馬拉松比賽，開創性採用對人車物前置查驗、閉環管理的方式，讓運動員順利通過邊檢口岸，實現了零延時、零接觸、零等待，做到了跨越時空、突破體制、凝聚人心。」

港隊今屆全運會獲得9金2銀8銅，創歷來最佳成績，當中4金2銀3銅都是在香港賽區取得，身兼全運會組委會副主任的政務司司長陳國基指，有近4000名運動員、傳媒代表等參與港區賽事，對外展示了國家舉辦大型賽事的能力。

政務司司長陳國基：「體育強則中國強，國運興則體育興，國家正全力建設體育強國，透過體育提高人民健康水平，同時也展示國家的軟實力，粵港澳大灣區首次聯合辦賽的成功經驗，不僅是一個重要的里程碑，讓世界看到國家的實力，也是香港回歸祖國28周年，一國兩制成功實踐的有力證明。」

陳國基指，會透過社會對全運會的熱列參與，繼續加強在社區和學校推廣體育，以凝聚社會及豐富文化生活。

