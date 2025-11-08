全運會｜陳國基：旅行社結合賽事設計主題旅遊路線 創造更大經濟效益

iHerb雙11優惠全網限時74折
其他人也在看
全運會｜開幕禮明晚於廣州舉行 習近平將出席並宣布運動會開幕
全國運動會開幕禮明晚於廣州舉行，央視報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席明晚在廣東奧林匹克體育中心舉行的開幕式，並宣布運動會開幕。 李家超同樣會出席開幕禮 至於行政長官李家超明日將率領特區政府代表團前往廣州出席開幕式。特區政府代表團成員包括政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、保安局局am730 ・ 3 小時前
費查囝囝力保曼聯優良傳統
【Now Sports】曼聯即將在英超作客熱刺，前中場名將費查的兒子積費查納入出賽名單，令曼聯一個「優良傳統」得以延續。曼聯公佈周六英超頭場作客對熱刺的出賽陣容，19歲的英格蘭中場積費查（Jack Fletcher）列入出賽名單之中，先任後備。這個安排對曼聯傳統甚為重要，這令球隊自1937年以來，逾4000場比賽都有出自球會青訓的球員，納入出賽名單。由於中場明奈受傷，一度令人擔心曼聯的傳統會斷纜。積費查的父親是前中場名將費查，後者目前是曼聯U18的教練，至於積費查是英格蘭U19代表隊成員。剛奪得10月份英超最佳領隊的阿摩廉，今仗作出3個正選調動，哈利麥佳亞、馬沙拿維及杜古復任正選，約賀、達洛治與錫斯高返回後備席。英超 熱刺VS曼聯Now TV 621台08/11 20:30直播Now TV 611台4K直播now.com 體育 ・ 1 小時前
文雋爆為舒淇同柯俊雄有過節 打贏解約官司卻被江湖人以舒淇黑材料要脅
舒淇首次執導的電影《女孩》日前舉行香港羌映禮，唔少人都有share舒淇老公馮德倫喺觀眾席上發言嘅片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本平機票優惠｜札幌冬季來回機票連稅$2,8XX起！國泰、港航都有平，立即安排滑雪之旅
冬天是北海道的旅遊旺季，Yahoo購物專員發現近日有抵玩的機票優惠！香港直航札幌來回連稅$2,837起，想坐香港航空還是國泰航空都有得揀，航班上早機去午機返或午機去晚機返，時間上非常輕鬆，往下看優惠詳情啦！Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
長沙定制化旅遊需求升 港人團平均消費過萬元
【Now新聞台】湖南長沙近日成為港人北上的熱門地點，有當地旅行社指，香港旅客願意花過萬元參與高質素的定制化團。小青瓦、坡屋頂，青石板路就在腳下，太平老街是長沙古城保留原有街巷格局最完整的一條街。想感受現代化的氣息，可以去到黃興路步行街，聞起來臭、吃起來香的長沙臭豆腐令人回味無窮。香港遊客林先生：「我欣賞當地的文化及食品，在短片上見過，覺得長沙很吸引，就跟太太和朋友一起飲飲食食，以及有些景點適合香港人。」來到長沙就當然少不了去到步行街前的商場打卡留念，拍完以後還可以逛附近兩邊的商店，感受長沙的煙火氣。有旅行社指，香港旅客已經不滿足於傳統購物、觀光行程，大多對文化歷史與文創產品等感興趣，亦願意花錢購買高質素的旅遊體驗，對定制化旅遊需求上升。湖南華天國旅市場宣傳部代表劉謙：「旅行社也有英語和粵語導遊，這樣溝通起來會更方便一些，比如說可能他要住到更好的酒店，或者是他想要用到更好的商務車。像我們接觸到的一些香港客人，他們的消費水平大概是在一萬到兩萬五港幣左右。」隨著香港往返長沙的航班增加，他預料未來旅行社香港旅客的業務會佔整體近四成。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
澳洲平機票優惠｜Qantas直飛墨爾本MEL連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
大癲！Qantas直飛墨爾本MEL連稅來回機票只要$2,999！Yahoo購物專員今年為止睇過最勁減的優惠啊～幫大家到官網睇過1月平日出發的價錢，1月13日香港出發、1月20日回程，一位最平連稅也要$7,797起，對比優惠價$2,999相等於38折優惠，非常抵買！假如你正在計劃一個長假期，澳洲墨爾本就是你的答案。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
COP30大會到來 巴西當地「愛情旅館」力拚轉型招待全球與會者
Pousada Acrópole一些汽車旅館的外墻都重新粉刷改頭換面 圓床和色情畫作已從純粹享樂（Só Prazer）的汽車旅館消失。現在，新近繪製的猶如鸚鵡、美洲豹和巨嘴鳥等壁畫，裝飾著外牆。 不久後，一輛輛小型廂型車將接送歐洲和非洲賓客，從汽車旅館行駛20公里抵達貝倫市中心。因為，巴西將於11月10日起在此舉辦聯合國氣候變化大會COP30。 這家汽車旅館老闆克里斯蒂亞諾·里貝羅（Cristiano ...BBC News 中文 ・ 1 天前
京都平酒店｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！京都四星酒店人均$225起｜雙11優惠2025
越臨近雙11，各大平台都會推出不同的折扣優惠。Agoda 由即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，日本熱門住宿享低至5折優惠，有計劃到日本旅遊的大家，記得不要錯過這個優惠！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Trip.com優惠碼 2025.11最新優惠 香港Promo Code、機票優惠碼、酒店折扣、信用卡優惠
本文為大家整理最新最齊香港 Trip.com 優惠碼，包括︰各種酒店Promo Codes、機票折扣碼及當地玩樂體驗門票優惠，信用卡優惠Trip.com ・ 1 天前
政府停擺還下令砍10%航班 美國最繁忙空域成政治戰場
美國史上最長的政府停擺擾亂了航空旅行，導致成千上萬的乘客爭相確定行程，美國各地的航空公司已開始取消未來幾天的航班。 美國聯邦航空管理局 (FAA)6 日) 政府停擺期間空中交通管制的安全問題為由，命令航空公司從美國東部時間週五上午 6 點開始，將 40 個高流量機場的國內航班運鉅亨網 ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 5 小時前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 天前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國人形女機械人 到底有什麼作用
小鵬科技研發的全新一代人形女機械人IRON亮相，引來全城熱話，中國的擬人技術幾可亂真；從網民誤以為是真人假扮的反應看來，機械人在外觀上取代人類旨日可待。然而在市場的追捧熱潮中，最終不禁要問，這位女機械人除了「扮人」功能外，到底有什麼實質作用Yahoo財經 ・ 9 小時前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 2 天前