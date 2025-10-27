尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
全運會｜香港火炬傳遞路線長10公里 起點為政府總部 終點設於啟德體育園主場館
【Now新聞台】全運會下月2號火炬傳遞，廣州、深圳、香港及澳門會同步進行。香港的路線全長10公里，會橫跨維港兩岸；而50名火炬手中，42名由香港提名，一半是體育界代表。
全運會還有不足兩星期就正式開幕，早前已舉行火種採集儀式，而下月2號會舉行火炬傳遞。
火炬傳遞於廣州、深圳、香港及澳門同步舉行，共設200棒，每個城市跑50棒。當日早上9時，深圳會舉行火炬傳遞啟動儀式，廣州、香港及澳門則於9時半分別舉行起跑儀式，同步開展火炬傳遞。當中有創新元素，包括動用智能機械人、無人駕駛汽車傳遞。
深圳路線全長45公里，只有5公里以跑步形式，其餘40公里就用低空飛行器完成。
全運會廣東賽區執委會大型活動和志願服務部副部長唐國華：「凸顯粵港澳大灣區作為國際科技創新中心的產業優勢，以極具創新性及未來感的嘗試，展示科技與體育的深度融合。上午四城傳遞，下午的就在廣州熔火的這樣的一個安排，充分展現了粵港澳大灣區一小時生活圈的精彩和便利。」
廣州的傳遞路線將途經歷史建築鎮海樓、明代古城牆，亦會經過海心沙亞運公園等新地標，凸顯廣州重視歷史底蘊及當代精神的城市特色。
而香港50名火炬手中，有42名是由香港提名，當中一半是體育界代表。火炬傳遞路線全長10公里，當中4公里以跑步形式進行，以政府總部為起點，經添馬公園，沿中環及灣仔海濱，再於灣仔碼頭乘搭渡輪到尖沙咀，接著沿海旁跑至尖東，再乘坐開篷巴士至啟德體育園主場館，預計兩小時內完成。
全運會香港賽區統籌辦主任楊德強：「(路線)凸顯香港新舊交融的文化特色，路線也將途經香港回歸祖國的紀念碑和金紫荊廣場，標誌著承辦十五運會對香港的意義重大，是香港回歸後，體育發展的重要里程碑。」
警方指，當日早上八點起，有關路段會分階段實施封路，而52條巴士路線及5條專線小巴亦需要改道。
