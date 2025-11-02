全運會｜香港火炬傳遞黃鎮廷跑第一棒 李靜帶火炬跨維港

【Now新聞台】全運會廣州、澳門，以及香港的火炬傳遞，亦是各有50棒。

其中廣州的路線全長11.6公里，由鎮海樓出發，經過五洋石像、海珠廣場等地標，前往終點海心沙中心。而澳門的路線就由澳門政府總部出發，經過多條大街小巷後，在地標大三巴牌坊點燃火盆。

香港部分就由添馬政府總部出發，身兼全運會組委會副主任的署理行政長官陳國基點燃火炬後，交給港隊乒乓球「一哥」黃鎮廷跑第一棒，港隊奧運五朝元老泳手歐鎧淳、馬會主席廖長江、恆地主席李家誠、港協暨奧委會會長霍震霆等人，負責跑過灣仔海濱段以及金紫荊廣場；而港隊乒乓球總教練李靜就帶著火炬坐天星小輪，跨越維港前往尖沙咀。其他火炬手其後接力，經梳士巴利道到尖東，再乘開篷巴士前往啟德體育園終點。

廣告 廣告

全運會組委會副主任陳國基：「各位市民，你們的熱情參與，更加可以讓我們用行動證明香港不僅具備高效承辦賽事的能力，更有一群熱愛體育、充滿熱情的運動支持者，讓我們借著火炬傳遞，全城同心，將我們對十五運會最誠摯的祝福及期盼，傳遍香港每一個角落，並攜手迎接這一場國家的體育盛事，共同寫下十五運會的精彩篇章。」

#要聞