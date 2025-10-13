全運會｜香港特區馬術隊以歷來最大陣容出戰

【Now新聞台】中國香港馬術總會及香港賽馬會宣布，11對人馬組合獲選代表香港特區，參加於11月10日至19日在深圳光明國際馬術中心舉行的十五運會馬術項目。

香港特區自1997年首次派出運動員參加全國運動會，馬術代表隊已連續參與七屆。本屆共有11對人馬組合參與，陣容強大、創歷屆之最；代表隊將參與所有馬術項目賽事，包括：場地障礙賽、盛裝舞步賽及三項賽的個人賽及團體賽。

值得一提的是，本屆代表隊中有五位騎手首次亮相全運會，包括陳萃彥、陳寶玲、黃尚頤、蘇昱軒及沈憶淇，他們均來自馬會青少年馬術發展計劃。

中國香港馬術總會會長兼香港賽馬會副主席黃嘉純恭賀一眾入選運動員。他表示騎手在備戰過程中展現高度投入與堅持，今屆代表隊人數較往年有所增加，反映本地馬術運動的穩步發展。祝願他們在賽場上發揮所長，享受比賽，為港爭光。

