全運會｜麥世霆、徐奕棋及張智傑晉男子50米蛙泳準決賽

【Now Sports】英國職業球證公司（PGMOL）主席韋比力撐周日利物浦作客曼城那球「詐糊」成立，稱判決無誤。在這場曼城以3:0大勝的英超比賽，利物浦在38分鐘一度由雲迪克頭槌破門，但這個扳平球因為羅拔臣當時站在越位位置，而且看見皮球來到他身前時低頭躲避，影響了當拿隆馬的判斷而被判無效。韋比（Howard Webb）周二上節目，認為入球被推翻是有充份理由：「當越位球員沒有觸球，球證需要判斷他的行為是否影響了對方球員時，這屬於最主觀的判罰之一。有些人認為入球有效，但當你回顧一下當時的情景，羅拔臣站在越位位置，我們知道他沒有碰到球，但他做了甚麼？當球靠向他時，距離球門3碼，就在小禁區中央，他明顯低頭躲避，而球從他頭頂飛過，這個明顯的動作是否影響了當拿隆馬的撲救能力？這就是主觀的判決。」他力撐主球證卡雲拿的決定：「顯然，這就是他們得出的結論，​​觀察了那個位置、那個動作和距離門將如此之近。我知道並非所有人都認同，但我理解他們得出的結論並非毫無道理......當然，一旦做出這個判罰，VAR的職責就是復看重播，判斷越位是否有錯。只有當拿隆馬自己才知道，他是否受到了影響，但我們必須查看事實證據

now.com 體育 ・ 3 小時前