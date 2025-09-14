全運會｜1.6萬義工獲委任 最年長一位年過80歲 羅淑佩望義工展示香港最美好一面

2iafrtd9uo7h_1.JPG

第十五屆全國運動會將於11月9日至21日由廣東省、香港特別行政區和澳門特別行政區聯合主辦，活動要順利舉行，須集大眾的力量。全國運動會香港賽區統籌辦公室今日(14日)舉行第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會香港賽區義工誓師典禮，超過16,000名義工正式獲委任為十五運會和殘特奧會的義工。辦公室指，他們將組成一支香港歷來最大的義工團隊，為十五運會和殘特奧會的各類崗位提供義工服務，包括抵離及酒店接待、觀眾服務、嘉賓接待、反興奮劑支援及頒獎儀式支援等。

典禮在伊利沙伯體育館舉行，近1,800名義工代表在主禮嘉賓見證下宣讀誓詞，承諾堅守服務崗位，以真誠服務十五運會和殘特奧會，並獲授予旗幟。巴黎奥運女子個人重劍金牌得主、香港賽馬會義工隊成員江旻憓，以及前香港運動員梁國成亦於典禮上被正式委任為義工大使。

羅淑佩：期望義工能以真誠的態度參與服務

主禮嘉賓文體旅局局長羅淑佩致辭時表示，義工團隊有超過1,000名15至17歲的青年，而超過15,000名成人義工來自不同年齡層和背景，其中最年長的一位已年過80歲；他們抱着相同理念和服務熱誠，以實際行動支持十五運會和殘特奧會這兩項國家體育盛事。

她亦感謝香港賽馬會提供贊助支持賽事的籌辦，包括義工培訓、開發信息管理系統、津貼、膳食及制服等；而義務工作發展局和香港志願者協會則策劃和推展整個義工計劃，包括義工的招募和培訓，為義工隊伍提供堅實支援。

羅淑佩期望義工能以真誠的態度參與義工服務，尊重和遵守義工守則，全力支持十五運會和殘特奧會，並展示香港最美好的一面，讓全國各地來港參賽的運動員和觀眾，感受到香港的好客之道。

