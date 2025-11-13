專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
全運會2025｜6大人氣餐廳優惠 大快活$68食原隻烤春雞／免費送厚豬扒、小食／山見台式火鍋送和牛
第十五屆全運會於11月9日至11月21日舉行，香港多間餐廳為鼓勵全港市民撐港隊，為香港運動員打氣，推出限定飲食優惠，齊齊見證港隊再創佳績！Yahoo著數專員為大家精選6大餐廳優惠，即睇內文了解更多詳情！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
1. 元朗冰室：免費「招牌厚豬扒」 或 冷/熱飲
元朗冰室以香港七、八十年代為主題，融合中西美食元素，將地道冰室文化完美呈現，於各區設有分店，價格經濟實惠。 為慶祝全運會，冰室由即日起至11月21日推出特別優惠：凡顧客身穿運動風服裝且惠顧滿$100，即可免費獲得招牌厚切豬扒一塊或冷/熱飲一杯。要留意，優惠於午市時段11:00至14:30不適用，若想享用優惠的話就要留意時間前往餐廳了。
適用分店地址：
尖沙咀店：中國保險大廈地下A2號舖
坑口店：TKO Gateway西翼地下W015&W016號舖
寶琳店：新都城中心三期G樓G24-25號舖
觀塘店：世紀工商中心地下C2-3號舖
土瓜灣店地址：翔龍灣廣場地下G07-08號舖
太子店：長榮大廈地下G2-7號舖
長沙灣店：東沙島街167B號地舖
深水埗店地址：元州街1號地舖
2. 撒冒小麵：免費「小酥肉」或「鍋巴土豆」
撒冒小麵主打川渝當地美食如重慶小面和成都冒菜，憑藉道地的香辣和高性價比擄獲眾多年輕食客的胃。他們亦推出全運會優惠，由即日起至11月21日凡穿著運動風穿搭，並惠顧滿$200，即可免費獲贈「小酥肉」或「鍋巴土豆」一份。
適用分店地址：
灣仔分店：灣景中心大廈 1/F 3號舖
將軍澳分店：將軍澳廣場1樓Kiosk A
大圍分店：港鐵大圍站車站大堂50號鋪
3. 姚姚酸菜魚：免費無限自助冰粉
姚姚酸菜魚主張「萬物皆可酸菜魚」的概念，提供傳統而創新的魚料理。由即日起至11月21日凡穿著運動風穿搭，及惠顧神仙套餐，即免費獲贈無限自助冰粉。
適用分店地址：
青衣店：青衣城地下G01號
銅鑼灣店：希慎廣場13樓1301號鋪
尖沙咀店：海港城港威商場二樓2307號舖
4. Moto Mala口麻天辣：免費「紅糖糍粑」
Moto Mala口麻天辣 主打「一個人都可以食酸菜魚」，供應一人份量菜式，而且價格親民。餐廳因應全運會推出優惠，由即日起至11月21日，凡客人身穿運動風穿搭用餐並惠顧滿$288，即可免費獲贈「紅糖糍粑」一份！
適用分店地址：深水埗深旺道28號 V Walk 2樓127-128號舖
5. 山見台式火鍋：一系列全運會特別禮遇（免費飲品/和牛/鎖匙扣/楊枝甘露）
山見台式火鍋為慶祝全運會盛事，由即日起至11月30日推出「運動能量與健康火鍋」主題限定活動！除了午市時段特設「無激素雞柳套餐」及「牛爽腩配無激素雞柳套餐」兩款半自助午市吃到飽套餐外，更推出多重全運會驚喜禮遇：
為港隊打氣： 凡香港代表隊於當晚或翌日奪得獎牌，惠顧任何主放題套餐，可獲得以下兩樣優惠：
每位賓客即可免費獲贈「全運能量飲」或「山見手工啤酒」一杯；
四位同行更可免費享用「日本黑毛和牛100克」一份。
現場應援禮： 顧客凡出示全運會入場門票堂食，即可獲贈主題限定版「山山／阿見鎖匙扣」一個；
運動風打卡賞： 穿上印有獎牌圖案的運動風圍裙並於社交平台打卡分享，即可免費獲得主題限定版「山山 / 阿見鎖匙扣」一個；
新會員嚐鮮禮： 新登記成為「嚐．高美集團」會員，即贈主題甜品「楊枝甘露（獎牌金露）」一份。
適用分店地址：
旺角店：雅蘭中心201號
屯門店：市廣場一期3229號
荃灣店：如心廣場1期126-127號
觀塘店：apm 5樓L5-1號
葵芳店：新都會廣場484號
將軍澳店：PopCorn 1樓F10號
沙田店：新城市廣場三期A102號
6. 大快活：超值下午茶餐$68「全運會特推二人餐」
大快活推出 $68超值「全運會特推二人餐」，菜式非常豐富，包括有主菜新奧爾良口味的原隻烤春雞，另可選兩客迷你粟米肉粒飯或肉醬意粉，以及有兩客啫喱杯，及兩杯12安士可樂，份量十足。要留意，該餐由每日下午3時起才開始供應，而且堂食外賣均可。
適用分店地址：全線大快活分店
更多著數文章：
結業優惠2025｜文具佬馬鞍山店清貨劈價低至6折 全場買滿$100再8折！日韓卡通襪$12.5、日本化妝綿$8.5、聖誕裝飾5件85折
2025最新11月生日優惠｜56個食買玩優惠 免費主題公園門票/唱K/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/清酒/$100購物折扣
其他人也在看
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
近日有網民於連登討論區發帖，以「西九龍中心個Food court根本係世界級」為題，盛讚位於深水埗的西九龍中心美食廣場，更直指其堪比台灣士林夜市，「各國美食都食到又平民價錢，根本係旅遊景點」。帖文一出，旋即掀起熱烈討論，不少人留言力撐，稱該美食廣場內選擇多元而且價錢親民，是本地隱世掃街天堂，但亦有大批網民將重點放在廣場內的座椅上。Yahoo Food ・ 1 天前
港發百億數碼綠債 全球最大 四幣種共獲1300億認購 超額12倍
港府昨日公布，發行第三批數碼綠色債券，金額達100億港元，發行總額創新高，4個幣種的債券總認購金額超過1300億元，意味超購約12倍，並為目前全球最大的數碼債券發行。與第二批一樣，今批數碼綠色債券同樣涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅，但規模由第二批的60億港元，顯著擴大至100億港元，增幅近70%，而發行年期亦由2年，延長至最多5年。信報財經新聞 ・ 1 天前
立法會選舉．新界北︱選舉論壇多架旅遊巴接送長者 新民黨廖子聰助理：包車費用計選舉經費︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新界北地方選舉論壇今天上午(12日)於天瑞體育館舉行，該區共五位候選人競逐兩個議席。從現場所見，一號候選人、新社聯譚鎮國，以及五號候選人、民建聯姚銘的打氣團聲勢較浩大。論壇開場前夕，門外亦聚集大量身穿背心的支持者等候入場，場內聽眾多為長者。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
員工向Lando舉柴台手勢 紅牛公開道歉
【Now Sports】麥拿倫車手羅利斯日前在世界一級方程式巴西聖保羅站，奪得冠軍，但社交平台賽後展示了一段有紅牛員工在頒獎禮時，在台下向Lando舉柴台手勢，紅牛方面為員工的不智行為，公開道歉。紅牛車隊周三在聲明中，向羅利斯（Lando Norris）及麥拿倫作出道歉，並指出此員工的柴台手勢行為，不合乎車隊的核心價值及精神，並且會作出內部調查，但未有提及會否對該員工作出處分。紅牛車手韋斯塔本在這場比賽中，後上奪得季軍，已經造出相當驚人表現，但羅利斯奪冠後，擴大了在車手榜領先優勢至24分。F1目前尚有餘3站比賽，包括拉斯維加斯、卡塔爾及阿布扎布站。now.com 體育 ・ 10 小時前
全運會｜劉俊謙玩全運會跳水？山東金牌選手練俊傑人有相似 網民激讚靚仔
劉俊謙轉項玩跳水？非也。第15屆全運會比賽繁多，有觀察力強的體育迷發現山東選手練俊傑相貌英俊，外型酷似香港演員劉俊謙，更在網上出文介紹「有無人諗過平衡宇宙嘅自己會做啲咩？劉俊謙就去咗跳水。」帖文一出，引來各界紛紛畀like及轉載，成為一時話題。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
近日，屯門及天水圍的街坊意粉外賣小店 「Mamma Mia 意粉屋」 在 社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱其為「屯元天最好食意粉無誤」，帖文迅速引起熱烈討論，一眾街坊即變身美食推廣大使，紛紛留言力證小店實力，更有街坊直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道外賣就愈難等。Yahoo Food ・ 1 天前
「奶仔」方紹聰減肥成功半年變身鋼條肌肉男 分享減脂增肌三大心得
TVB藝人方紹聰（奶仔）曾主持《野外步出》系列成功入屋，又曾參演《特技人》、《堅離地愛堅離地》、《食腦喪B》等劇集而漸漸為人熟悉。奶仔除了早前轉型做推拿技師外，近日又分享半年來最新挑戰，成功用六個月時間由體重83公斤減至66公斤，成功打造鋼條身形，大蛻變之餘亦讓自己更健康。奶仔更分享三個減肥重點，包括熱量赤字、力量訓練及持之以恆，以健康方式打造更好體態及更好的自己。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
恒生以3.21億元沽環球大厦頂層銀主盤 呎價1.5萬元創該廈15年新低
中環環球大廈錄得大額銀主盤成交,由恒生銀行(0011.HK)以約3.21億港元沽出,物業總面積約2.0766萬平方呎(未核實),呎價約1.5萬港元。infocast ・ 14 小時前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
【Pizza Hut】指定Pizza日日買一送一（即日起至優惠結束）
Pizza Hut推出日日Pizza買一送一優惠，有多達13款口味Pizza，包千島海鮮、手工青醬烤雞、香檸蜜糖辣肉腸、超級至尊、意式風情、經典至尊、夏威夷風光、海鮮至尊、意式辣肉腸、芝士狂熱、田園至尊、蒜香海蜆焗薯和瑪格麗特，價錢低至$99，一於開party買來食！YAHOO著數 ・ 18 小時前
杜曹: 英格蘭不會帶五名10號仔出戰世界盃
英格蘭作為歐洲首支已套得來年世界盃入場券的球隊，主帥杜曹表示基於戰術體系，比寧咸、霍頓與哈利簡尼無法同時正選出場。此外，太多10號仔球員也是問題。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 8 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
強烈東北季候風下周再臨 11.19 最低氣溫 16 度｜Yahoo
熱帶氣旋鳳凰將於台灣南部登陸，本港在乾燥東北季候風下有不錯的天氣，直至下周初都有陽光。不過天文台提醒，預料一股強烈東北季候風補充會在下週初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨，其中下周三（19 日）氣溫會降至最低 16 度。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
全運會男子100米背泳 港隊何沛熹、劉紹宇及陳鎡樵未能晉級(曾梓桓報道)
【Now新聞台】全運會游泳，港隊兩位女將張心悅及文薈喬分別晉身100米背泳及蛙泳準決賽；男子100米背泳，劉紹宇、何沛熹在初賽行人止步。 浙江的汪順在畫面最上方第7線，對落便是港隊何沛熹及劉紹宇。這場男子100米背泳，初賽第一組6人角逐，46位泳手分5組，總成績頭16名晉級準決賽。奧運1金2銅得主汪順過了半程領先，何沛熹緊隨，一度落後0.12秒，隊友劉紹宇排第5，不過兩人都無以為繼，汪順稍為加快頻率便拉開，最後輕鬆完成，浙江隊友未樂逸第二；何沛熹及劉紹宇排4、5，連同港將陳鎡樵，三人都無緣晉級。游泳港隊代表劉紹宇：「全運會相信是最後一屆，雖然也是自己第一屆，但明年是亞運會，與教練亦曾經商量報名明年亞運後如何部署，如何計劃自己的生涯。」游泳港隊代表何沛熹：「這一切都是新體驗，所以也帶來一點改變，對我來說有幫助，可以從中作出改善，我滿意自己游出的時間。」女子100米蛙泳初賽，畫面由下數起第三位、港隊的高嘉連出戰，同場還有倫敦奧運2金得主葉詩文等，山西楊暢最終小組得第一。高嘉連游第7，總排名第23。100米背泳初賽，上方數落第二個、另一港將陳梓瑜游出1分04秒27，小組第8，與隊友何佩恩同樣now.com 新聞 ・ 1 天前