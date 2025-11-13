全運會2025｜6大人氣餐廳優惠 大快活$68食原隻烤春雞／免費送厚豬扒、小食／山見台式火鍋送和牛

第十五屆全運會於11月9日至11月21日舉行，香港多間餐廳為鼓勵全港市民撐港隊，為香港運動員打氣，推出限定飲食優惠，齊齊見證港隊再創佳績！Yahoo著數專員為大家精選6大餐廳優惠，即睇內文了解更多詳情！

1. 元朗冰室：免費「招牌厚豬扒」 或 冷/熱飲

元朗冰室以香港七、八十年代為主題，融合中西美食元素，將地道冰室文化完美呈現，於各區設有分店，價格經濟實惠。 為慶祝全運會，冰室由即日起至11月21日推出特別優惠：凡顧客身穿運動風服裝且惠顧滿$100，即可免費獲得招牌厚切豬扒一塊或冷/熱飲一杯。要留意，優惠於午市時段11:00至14:30不適用，若想享用優惠的話就要留意時間前往餐廳了。

適用分店地址：

尖沙咀店：中國保險大廈地下A2號舖

坑口店：TKO Gateway西翼地下W015&W016號舖

寶琳店：新都城中心三期G樓G24-25號舖

觀塘店：世紀工商中心地下C2-3號舖

土瓜灣店地址：翔龍灣廣場地下G07-08號舖

太子店：長榮大廈地下G2-7號舖

長沙灣店：東沙島街167B號地舖

深水埗店地址：元州街1號地舖

2. 撒冒小麵：免費「小酥肉」或「鍋巴土豆」

撒冒小麵主打川渝當地美食如重慶小面和成都冒菜，憑藉道地的香辣和高性價比擄獲眾多年輕食客的胃。他們亦推出全運會優惠，由即日起至11月21日凡穿著運動風穿搭，並惠顧滿$200，即可免費獲贈「小酥肉」或「鍋巴土豆」一份。

適用分店地址：

灣仔分店：灣景中心大廈 1/F 3號舖

將軍澳分店：將軍澳廣場1樓Kiosk A

大圍分店：港鐵大圍站車站大堂50號鋪

3. 姚姚酸菜魚：免費無限自助冰粉

姚姚酸菜魚主張「萬物皆可酸菜魚」的概念，提供傳統而創新的魚料理。由即日起至11月21日凡穿著運動風穿搭，及惠顧神仙套餐，即免費獲贈無限自助冰粉。

適用分店地址：

青衣店：青衣城地下G01號

銅鑼灣店：希慎廣場13樓1301號鋪

尖沙咀店：海港城港威商場二樓2307號舖

4. Moto Mala口麻天辣：免費「紅糖糍粑」

Moto Mala口麻天辣 主打「一個人都可以食酸菜魚」，供應一人份量菜式，而且價格親民。餐廳因應全運會推出優惠，由即日起至11月21日，凡客人身穿運動風穿搭用餐並惠顧滿$288，即可免費獲贈「紅糖糍粑」一份！

適用分店地址：深水埗深旺道28號 V Walk 2樓127-128號舖

5. 山見台式火鍋：一系列全運會特別禮遇（免費飲品/和牛/鎖匙扣/楊枝甘露）

山見台式火鍋為慶祝全運會盛事，由即日起至11月30日推出「運動能量與健康火鍋」主題限定活動！除了午市時段特設「無激素雞柳套餐」及「牛爽腩配無激素雞柳套餐」兩款半自助午市吃到飽套餐外，更推出多重全運會驚喜禮遇：

為港隊打氣： 凡香港代表隊於當晚或翌日奪得獎牌，惠顧任何主放題套餐，可獲得以下兩樣優惠： 每位賓客即可免費獲贈「全運能量飲」或「山見手工啤酒」一杯； 四位同行更可免費享用「日本黑毛和牛100克」一份。

現場應援禮： 顧客凡出示全運會入場門票堂食，即可獲贈主題限定版「山山／阿見鎖匙扣」一個；

運動風打卡賞： 穿上印有獎牌圖案的運動風圍裙並於社交平台打卡分享，即可免費獲得主題限定版「山山 / 阿見鎖匙扣」一個；

新會員嚐鮮禮： 新登記成為「嚐．高美集團」會員，即贈主題甜品「楊枝甘露（獎牌金露）」一份。

適用分店地址：

旺角店：雅蘭中心201號

屯門店：市廣場一期3229號

荃灣店：如心廣場1期126-127號

觀塘店：apm 5樓L5-1號

葵芳店：新都會廣場484號

將軍澳店：PopCorn 1樓F10號

沙田店：新城市廣場三期A102號

6. 大快活：超值下午茶餐$68「全運會特推二人餐」

大快活推出 $68超值「全運會特推二人餐」，菜式非常豐富，包括有主菜新奧爾良口味的原隻烤春雞，另可選兩客迷你粟米肉粒飯或肉醬意粉，以及有兩客啫喱杯，及兩杯12安士可樂，份量十足。要留意，該餐由每日下午3時起才開始供應，而且堂食外賣均可。

適用分店地址：全線大快活分店

