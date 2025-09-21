全運會11.16劍擊率先售罄 蔡俊彥及張家朗料當日獻技

【on.cc東網專訊】全運會第2批體育比賽門票已正式開售，其中香港賽區開售項目場地單車及劍擊等4個項目。劍擊「世一」蔡俊彥及奧運冠軍「劍神」張家朗料將在11月16日出戰，當日的門票最受歡迎，所有價位的門票均告售罄。

第2批次的賽事門票將於昨早(20日)10時起在線上及線下同步公開發售，涵蓋高爾夫球、場地單車、鐵人三項和劍擊。其中劍擊的預賽、半決賽及決賽每場門票低至100元人民幣。東網記者今早(21日)檢視全運會官方購票網站，發現不少項目仍有門票供應，唯獨劍擊11月16日，不論100、200及300元人民幣(約110、219、329港元)的全日門票均「暫無可售」。

劍擊賽事將於11月15至20日在啟德體藝館進行，而兩屆奧運男子花劍個人賽金牌得主張家朗及劍擊世錦賽冠軍蔡俊彥預料在11月16日出戰，料因此當日門票的銷售較熱烈。香港賽區第2批次的四項賽事門票價格介乎55至329港元，市民可通過官方線上票務平台，包括全運會官方票務網站等完成實名註冊登記開戶後購買電子票。

