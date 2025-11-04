全運會11.9揭幕 網信辦整治「人肉搜索」運動員及裁判、抹黑「一國兩制」言論｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】第十五屆全國運動會將於本周日（9 日）正式揭幕，中央網信辦最新發布通知，由今（4日）起至12月20日開展「清朗·十五運會和殘特奧會網絡環境整治」專項行動，整治散布涉十五運會和殘特奧會虛假信息、體育飯圈不良行為等問題。

據通知，網信辦集中整治6類突出問題，包括假冒當事人或相關人員身分發聲，關聯翻炒舊聞舊事；發布抹黑「一國兩制」言論，散布有關人群、民族、地域歧視的信息，挑撥地域對立、煽動群體對立；未經許可擅自開展涉十五運會和殘特奧會相關互聯網新聞信息服務活動，利用人工智能技術製作和發布有關虛假賽事片段；捏造可能引起恐慌的災難事故、違法犯罪、食品產品質量問題、疫情防控等謠言等。

行動亦針對組織「人肉搜索」，故意洩露運動員、教練員、裁判員等個人隱私信息，誘導實施網絡暴力，實施拉踩引戰、互撕謾罵等體育飯圈不良行為。

中央網信辦要求各地網信辦深入開展專項整治工作，督促屬地網站平台嚴格履行主體責任，加強排查處置，對工作落實不力的網站平台，依法依規予以處理。另外亦要求設舉報渠道，在各級網絡舉報平台開設舉報專區，在顯著位置設置舉報入口。