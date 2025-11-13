最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
全運200米自強勢封后 港隊添第3金 何詩蓓：滿意成績 邁進一大步
今屆全運會港人焦點之一，香港「女飛魚」何詩蓓(Siobhan)首度出戰全運即為港隊奪金！昨晚在深圳大運中心游泳館出戰強項200米自由泳決賽，何詩蓓游出水準，由頭帶到尾，以1分54秒85首名終點觸池，奪取港隊本屆競賽項目的第3金、她個人的首面全運獎牌。何詩蓓賽後滿面笑容，滿意自己成績並高興表示：「邁進一大步。」另一方面，男子欖球港隊，今晚9時將與山東隊爭奪7人制欖球賽金牌。
之前因養傷約4個月沒有參加國際賽的Siobhan，今屆全運會出戰4個個人項目；這位200米自亞洲紀錄保持者，今次以半程先游出55秒24佳績下，全程一直領先，最終游出今年個人最佳成績，為港泳隊奪取史上首面全運金牌。河北隊李冰潔慢何詩蓓0.82秒得銀牌，銅牌得主是浙江柳雅欣。
28歲的Siobhan賽後說：「非常滿意可以游出1分54秒多的成績，奪取金牌當然開心，但緊接仍有好多比賽，要盡快集中其他比賽。香港好多泳手今次游得好好，希望得到大家支持，多些運動員入到決賽。」
對於自己現時的狀態，她續說：「不是百分百返到頂峯，但也不是可以一步登天，但這是邁向一大步(a big step forward)，希望將來更好。」她又表示，今次奪金讓她對未來數天的比賽有更大信心，而目前最重要是爭取時間恢復，預備之後的比賽。她最後感謝大家的支持，包括知道她對今次賽事感到緊張的教練及物理治療師。何詩蓓今屆全運會出戰4個項目，先過頭關後，今天早上9時又會在「100米自」初賽亮相；至於周日(16日)早上則會出戰「50米自」及「50米蛙」初賽。另外，本地「蛙王」麥世霆在昨晚在男子50米蛙泳決賽，游出27秒71取得第5名，暫時是香港今屆全運男子泳手最佳成績。
到場觀賽的文體旅局長羅淑佩表示，為何詩蓓奪得金牌感到驕傲，讚揚她憑非凡實力及堅毅鬥志勇奪金牌，表現出類拔萃，展現香港運動員風采，祝願她在餘下賽事再創佳績。何詩蓓摘金同時可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金75萬港元。
另一港隊爭金希望男子欖球隊，昨天下午完成小組3戰全勝後，即在晚上再於啟德主場館的準決賽以33比19輕取江蘇，今晚9時將於7人制欖球決賽與山東隊爭金。
張家朗、蔡俊彥、李思穎主場出戰爭牌
港隊全運爭牌機會不停，「香港劍神」張家朗及「世一」蔡俊彥將率領一眾港將，在啟德體育園出戰劍擊比賽，其中張、蔡二人將會出戰花劍個人及團體賽，男子個人花劍將於周日決出金牌。
場地單車賽亦是港隊爭牌主項，剛在女子公路賽衛冕的「小女車神」李思穎(Ceci)早前受訪表示，現時心情放鬆不少，將會以平常心迎接室內賽。預計出戰麥迪遜賽(周日)及全能賽(下周一)的Ceci，認為四川及河南將是兩項賽事的最大對手。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全運200米自強勢封后-港隊添第3金-何詩蓓-滿意成績-邁進一大步/618314?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
