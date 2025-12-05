兩名中國女子日本被電車撞倒身亡 家屬入稟索償約 700 萬港元 家屬控訴安全設施不足︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本神戶市垂水區今年 1 月發生的山陽電鐵平交道事故，導致兩名中國籍 20 多歲女性死亡。兩名死者的父母已於 4 日向神戶地方法院提出訴訟，要求山陽電鐵等賠償合共約 1 億 4,000 萬日圓（約 700 萬港元）。

根據日本傳媒報道，事故於 1 月 9 日傍晚在西舞子站附近的平交道發生，兩名到當地旅遊的中國女子站在平交道內，隨後被自阪急神戶三宮開往山陽姫路的普通列車撞倒，當場死亡。

涉事平交道周邊路線複雜，北側為 JR 山陽線及山陽電鐵並行，南側毗連車流量大的國道 2 號。附近閉路電視顯示，兩名死者面向國道 2 號的行人過路燈等候，疑似誤以為平交道內的空間為等候位置。

家屬在入稟文件中指出，平交道南側設有黃色車阻柱，位置在遮斷桿內側，容易令途人誤認為可在此等候過路燈轉綠，認為該處結構特殊，且過去曾發生死亡事故，但相關單位沒有改善設施，亦未設置可提示駕駛員注意行人、協助避免事故的偵測系統。

事故後，日本國土交通省在 10 月公布，將把附近橫過行人道改位並增設斜道，以增加平交道周邊的等候空間。工程現正進行中，相關路段暫時封閉。山陽電鐵表示，由於尚未收到相關文件，暫時無法回應。