兩名共同業主不遵從清拆令 遭判罰款逾13萬元
【on.cc東網專訊】兩名共同業主由於不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上周五（17日）在屯門裁判法院被定罪及判罰款合共136,800港元，當中76,800港元屬就罪行持續的日數所判的罰款。
有關個䅁涉及元朗丈量約份第115約其中兩個地段上一幢四層高面積約100平方米的搭建物。由於有關僭建物不會獲地政總署發出豁免證明書，亦並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向該兩名共同業主發出清拆令。他們沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。
根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款200,000港元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款最高20,000港元。
