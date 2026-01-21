兩名持雙程證男子涉扒竊及盜用信用卡被捕

【Now新聞台】兩名持雙程證的男子涉嫌扒竊及盜用信用卡被捕。

警方過去三個月接獲多個受害人報案指，在街上或公共交通工具上被盜去銀包，信用卡短時間內更被盜用進行網上簽帳，金額達70萬元。

翻查閉路電視後，周一在北角英皇道鎖定目標，拘捕兩名分別31及43歲的疑犯，他們懷疑與12宗發生在北角、鰂魚涌及中環的扒竊案有關，正被扣留調查。

警方又呼籲市民臨近歲晚到人流較多的地方時，要格外小心財物。

