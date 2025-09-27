兩名輔警疑「擺烏龍」 消息指押疑犯到醫院 完成檢查後誤以為可放犯｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】據了解，警方正調查兩名輔警，涉嫌帶一名藏有攻擊性武器疑犯到醫院檢查後，誤將其釋放，疑犯已被帶回警署。

據悉，前日（25日）油麻地有人懷疑醉酒及揮刀，警方到場拘捕一名涉藏有攻擊性武器的疑犯，其後由兩名輔警負責押疑犯到醫院檢查。完成檢查後，有人誤以為代表完成所有程序，「擺烏龍」將疑犯釋放。

警方事後立即聯絡疑犯，幸疑犯沒有逃走，警方將其帶回警署。案件交由油尖警區刊事部跟進調查。