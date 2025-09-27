兩名輔警誤放一名藏有攻擊性武器疑犯 警方嚴肅跟進調查

【Now新聞台】兩名輔警涉誤將一名藏有攻擊性武器疑犯釋放，事後已尋回，警方表示會嚴肅調查。

警方周五約凌晨五時接報，一名58歲非華裔男子，在油麻地上海街一間士多醉酒並持刀揮舞，警員以涉嫌「藏有攻擊性武器」將他拘捕。消息指，兩名輔警將他帶到廣華醫院檢査後，誤將他釋放，之後已尋回涉案男子。

警方表示，該男子已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到；又指非常重視事件，一直有既定程序或指引，會嚴肅跟進，事件交由油尖警區刑事部調査。

#要聞