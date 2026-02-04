網上交友宜小心。

網絡世界交朋結友，要避免墮騙徒「情感陷阱」，否則惹來財散人疲。警方在過去兩周，接獲45宗網上情緣騙案，涉款4,300萬元。

其中一名48歲從事電腦行業的男子，早前在社交平台Instagram收到騙徒白撞訊息，交談約一個月後雙方發展網戀。

騙徒聲稱有親戚在美國虛擬貨幣公司任職高層並指有「內幕貼士」，發送虛假投資網站的連結，並展示了假的「高回報」投資成果，令受害人信以為真。

在「女友」的遊說下，事主不惜借貸及用畢生積蓄，分別7次將共逾210萬元的虛擬貨幣轉到騙徒的電子錢包，並按騙徒要求，分兩次轉帳共16萬元現金到騙徒指定銀行戶口，至騙徒失聯才發現受騙，最終損失逾226萬元。

廣告 廣告

警方提醒市民，對「白撞」訊息要保持警惕，特別是網戀數日對方即表達愛意，或用「BB豬」等過度親暱稱呼博取信任；但提出見面時，對方卻多番推搪，並遊說投資 USDT或比特幣等產品。警方指出，此類模式屬網上愛情騙案的典型手法，聽到對方提及有高回報投資就要提高警覺。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009090/兩周接45宗網戀騙案涉4300萬-48歲it男識-女友-失226萬?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral