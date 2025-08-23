兩國關係敏感之際 川普提名心腹戈爾擔任駐印度大使

（法新社華盛頓22日電） 美國總統川普今天提名關係密切的政治幕僚戈爾（Sergio Gor）出任美國駐印度大使，在美國與印度關係敏感之際，派這名以鐵腕執行著稱、令人畏懼的心腹前往印度。

38歲的戈爾在保守派政治圈迅速崛起，成為低調卻最有權勢的白宮幕僚之一，負責審查約4000名被提名出任要職的人，確保他們對川普絕對忠誠。

與戈爾不對盤者包括科技大亨馬斯克（Elon Musk）。馬斯克與川普決裂後形容戈爾「陰險」，因為戈爾否決了馬斯克推薦的美國國家航空暨太空總署（NASA）署長人選。

除隨同出訪海外，以及主導肅清國家安全會議（NSC）內部立場遭懷疑的官員外，戈爾幾乎沒有任何實質的外交政策經驗。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「對於全球人口最多的地區，重要的是我派遣一個我完全信任的人去實現我的政策，協助我們讓美國再次偉大…塞爾久（戈爾名）會是表現極佳的大使。」

川普還說，戈爾也將擔任南亞兼中亞事務特使。

川普向來邊緣化傳統外交官，在外交事務上仰賴個人好友，主管南亞事務的國務院最高階職位目前仍然懸缺。