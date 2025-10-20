兩大香港免費索償平台聯手 打造最完整交通意外與工傷資訊網絡

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月20日 - 面對每年逾數萬宗工傷與交通意外個案，市民往往因資訊分散而錯失索償時限。為了協助打工仔、司機及傷者更快掌握權益與程序，香港工傷資訊網（workinjury.hk）與 交通意外索償網（caraccident.hk）宣布正式結盟，共同打造全港最完整的免費索償資訊平台。



兩大網站的合作，標誌着香港在工傷及交通意外法律資訊上的一次整合突破。新平台將提供簡明的賠償計算工具、報案與申請時限指南、以及由律師撰寫的常見問題專欄，讓市民能在意外發生後即時獲得準確、免費、無中介推銷的法律資訊。



「我們希望把所有索償相關資料集中於一個可信來源，讓受傷人士不再迷惘。」香港工傷資訊網代表表示。「許多人不知道報工傷有期限、TAVA也有截止日期，錯過就可能失去權益。」



雙方亦將持續更新案例分析、法例變更與實用指引，並邀請律師與工會專家共同審核內容，確保資訊準確可靠。



此合作計劃不僅希望提升市民的法律意識，也希望成為媒體、學者及法律從業員引用的資料庫，推動香港索償文化更透明化。



更多資訊可瀏覽：





Hashtag: #WorkInjury #CarAccident



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

