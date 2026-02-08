兩天竺鼠被遺棄大埔山上等死 均嚴重患病其中一隻雙目失明

【動物專訊】不少人會養天竺鼠，但鼠鼠的生命脆弱，遺棄等同要他們痛苦死亡。香港天竺鼠豬友會日前接收了兩隻被遺棄在大埔山上的天竺鼠，兩鼠均有嚴重健康問題，一隻兩眼球萎縮，已雙目失明，還有肺炎，需要住氧氣箱保命，另一隻四肢不良於行，還有皮膚病。義工坦言天竺鼠被遺棄在戶外，一般很快會死亡，呼籲主人不要遺棄動物。

香港天竺鼠豬友會義工表示，1月24日收到市民求助，指在大埔的山上發現兩隻被棄養的天竺鼠，他們當晚即接收兩隻天竺鼠，分別改名為強仔和勇勇，但發現兩鼠的健康問題十分嚴重。

當中強仔的兩隻眼珠均向內萎縮，雙目失明，左下門牙缺失、兩隻上門牙過長，左邊大牙全部過長，因此無法自行進食，只能靠人手灌食，另還有肺炎、中耳炎和腸胃問題。而勇勇情況也不好，右邊耳朵流血及腫脹發炎，膝頭腫脹，四肢反應遲緩，還有皮膚病及營養不良。

義工坦言，香港沒有野生天竺鼠，所以這兩隻鼠鼠是被人棄養，「他們的生命很脆弱，遲一兩小時足以讓他們死亡，尤其當日我們接收他們的時候，他們已因為下雨及潮濕天氣而全身濕透。」

他希望市民不要遺棄天竺鼠，將他們遺棄在戶外，一般很快便會死亡。

兩隻天竺鼠日前慘被遺棄於大埔。

強仔雙目失明，牙齒過長無法正常進食。

被遺棄天竺鼠耳朵嚴重發炎。

義工指天竺鼠很脆弱，被遺棄戶外很容易死亡。

