施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
兩女於中環 Bioscor 靜脈輸注 NMN 後休克 警方拘捕三人涉無牌行醫｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】衞生署表示，昨日（18 日）表示有兩名市民到中環一間名為「Bioscor Hong Kong」的處所接受靜脈輸注 NMN（含烟酰胺單核苷酸）後，出現敗血性休克，入院治療後目前情況穩定。警方以涉嫌無牌行醫拘捕三人，調查仍然繼續。
衞生署指，兩名同為 57 歲的女子，昨日到 Bioscor 接受聲稱含 NMN 的靜脈輸注。兩人在首次接受輸注後，隨即出現發冷，繼而發熱和嘔吐。兩人分別前往瑪麗醫院及嘉諾撒醫院求醫，臨床診斷均為敗血性休克，治療後情況穩定，目前仍然留院。
衞生署人員已聯同警方到涉事處所調查，警方以涉嫌無牌行醫拘捕三人，調查仍然繼續。衞生署呼籲曾於上址接受靜脈輸注的人士，如出現發燒、發冷暈眩、嘔吐等病徵，應立即公立醫院急症室求醫。
衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。
其他人也在看
消委會甜味飲品｜無糖/低糖/健怡甜味飲品越飲越肥？每日一杯有機會增加中風風險
無糖、低糖或健怡飲品一向給人印象較為健康，但消委會527期報告指出這些飲品有機會用了熱量較低的甜味劑去替取糖分，即代糖的一種，並非一定去除糖分。吸收得越多甜味劑，分分鐘增加嚐甜的慾望，無形中增加肥胖可能性。消委會曾經檢測了市面上51款不同種類的飲品，對當中的糖分和甜味劑含量進行了分析，發現不少飲品除了含有很高的糖分外，更加入了甜味劑，值得關注。Yahoo Food ・ 1 天前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 17 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 1 天前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 23 小時前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 18 小時前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 1 天前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸
美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。鉅亨網 ・ 2 天前
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」
甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前