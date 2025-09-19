兩女於中環 Bioscor 靜脈輸注 NMN 後休克 警方拘捕三人涉無牌行醫｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】衞生署表示，昨日（18 日）表示有兩名市民到中環一間名為「Bioscor Hong Kong」的處所接受靜脈輸注 NMN（含烟酰胺單核苷酸）後，出現敗血性休克，入院治療後目前情況穩定。警方以涉嫌無牌行醫拘捕三人，調查仍然繼續。

衞生署指，兩名同為 57 歲的女子，昨日到 Bioscor 接受聲稱含 NMN 的靜脈輸注。兩人在首次接受輸注後，隨即出現發冷，繼而發熱和嘔吐。兩人分別前往瑪麗醫院及嘉諾撒醫院求醫，臨床診斷均為敗血性休克，治療後情況穩定，目前仍然留院。

廣告 廣告

衞生署人員已聯同警方到涉事處所調查，警方以涉嫌無牌行醫拘捕三人，調查仍然繼續。衞生署呼籲曾於上址接受靜脈輸注的人士，如出現發燒、發冷暈眩、嘔吐等病徵，應立即公立醫院急症室求醫。

衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。