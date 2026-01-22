兩嬰幼兒疑被虐 菲籍外傭涉虐兒提堂

【Now新聞台】兩名外傭涉嫌虐待兩名年幼兄弟，其中一人被控虐兒罪，早上提堂。

28歲的菲律賓籍被告早上由警車押送至粉嶺裁判法院。她涉嫌在上水蕉徑村一個村屋單位內，虐待16個月及4個月大的兩兄弟，其中男嬰眼底及腦部出血要接受手術，目前仍然在深切治療部留醫，而哥哥的身體亦有瘀傷。

至於同樣涉案的45歲印傭獲准保釋，下月向警方報到。

#要聞