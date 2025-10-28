兩宗兒童感染流感嚴重個案 患者均未接種疫苗

有沒有人覺得，我們的身體內就像有一個感應器，每到春天便會特別容易煩躁，每到秋天會特別容易肚餓？所謂「食慾之秋」，其實是人的本能，當夏去秋來溫度驟降，身體便需要消耗更多能量來維持體溫，相對夏天炎熱裡食慾不振，秋天感覺一下子便變成食慾大增。 雖然食慾大增是本能，但也不要看見甚麼吃甚麼，選擇適當的食物才能讓自己吃更多的同時不會變更胖。感到餓又未到正餐的時候，可以選擇喝一碗熱湯，最好是以瘦肉和蔬菜為基底的湯水，搭配湯渣一起吃，便能飽肚又不會攝入過多熱量。喜愛吃濃味食物的人，可以選擇多加香辛料如薑蔥蒜入饌，取代高油高鹽，同時也能滿足食慾。如果你閒時有吃零食的習慣，不妨多選擇一些接近原型的食物，如枝豆、果仁和果乾，即使吃多了也不怕帶來負擔。 ...

好集慣 BetterMe ・ 1 天前