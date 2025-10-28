兩宗兒童感染流感嚴重個案 患者均未接種疫苗

屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
趙露思「經期減肥法」14天減4kg！7日餐單大公開，6個減肥秘訣瘦出纖腰馬甲線
內地女星趙露思近年人氣愈來愈高，近期的《許我耀眼》更是Netflix熱播排名Top3！現在看到她的「耀眼」校樣，然而，趙露思在剛出道時，曾因為嬰兒肥而遭到嘲笑，甚至被戲稱為「最胖女演員」。為了能夠在鏡頭前更加完美，她經過研究，創造出了一套懶人必學的「經期減肥法」，這個方法只需14天即減4kg，長期進行下來就能輕鬆實現瘦身目標！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
新西蘭 13 歲男童誤吞百粒磁石 腸道被磁力黏合壞死 需切除部分腸道保命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新西蘭一名 13 歲男童因誤吞數十粒高磁力磁石而入院，最終需要切除部分腸道。事件已刊登於《新西蘭醫學期刊》（New Zealand Medical Journal）的最新個案報告中。Yahoo 健康 ・ 1 天前
營養師揭「4大血型瘦身黃金法則」按血型調整減肥策略！事半功倍輕鬆減磅
在減重這條路上，你是否試過各種飲食法卻總是效果有限？其實，人體的血型與消化系統、代謝方式息息相關，選擇適合自己的飲食與運動方式，才能真正達到健康又有效的減重目標！根據美國自然療法醫師 Peter J. D'Adamo 的研究，可你針對體質調整策略，讓大家甩肉更輕鬆！Yahoo Style HK ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜首宗本地個案82歲婆婆居鑽石山鳳德邨 將重點追查一帶過萬居民(附20座大廈名單)
本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。衞生防護中心表示，患者是居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓的82歲婆婆，她本月18日開始腳踭關節腫痛，4日後蔓延至手和其他腳關節。婆婆向私家醫生求診後關節痛持續，隨後經廣華醫院急症室入院治療，目前在該院留醫情況穩定。衞生防護中心呼籲，在患者居住樓宇半徑200米範圍內的約1萬名居民，如在10月1日後出am730 ・ 1 天前
基孔肯雅熱︱本港再增 3 宗個案 包括一名鳳德邨學校員工 曾到訪深圳及鳳德邨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（27 日）公布，本港新增三宗感染基孔肯雅熱個案，當中包括一宗本地感染及兩宗輸入個案。三名患者分別居於黃大仙、東涌及將軍澳，其中兩人於潛伏期內曾到訪廣東省多個城市，包括佛山、廣州、惠州及汕尾，另一人是鳳德邨學校員工，曾到訪深圳及鳳德邨中心。中心表示，所有患者現時情況穩定，並已在無蚊環境接受治療，相關流行病學調查仍在進行中。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
不用雷射 70歲失明嬤植晶片重見光明 搭配特製眼鏡 八成受試者恢復部分視力
老年性黃斑部病變（Age-related macular degeneration，簡稱AMD），是老年人失明的主因，目前無法治癒。而英國一項最新研究，將微型晶片植入患者眼睛視網膜正下方，之後戴上內建攝影機、擴增實境功能的眼鏡，觀看文字、事物時，影像透過晶片與AI電腦，會轉換成訊號傳達到視神經，再被解讀為影像，一切皆是即時發生，被稱為PRIMA裝置。 70歲的歐文（Sheila Irvine），患有晚期乾性黃斑部病變，是來自五個國家、共38名參與者之一，原本中心視力完全喪失，現在卻能再次辨識字母、數字與單詞。這次結果顯示超過八成的受試者，都恢復了某種形式的視覺，平均來說，他們可以閱讀視力檢查表上的五行字，在手術前甚至都看不見這張表。 過往也有其他視覺假體被研發出來，但還沒有一款能夠達到這次實驗的效果。晶片僅2毫米乘以2毫米大，看起來就像手機SIM卡，在植入手術後一個月啟動，接著患者需要慢慢訓練，才能開始辨識字母、甚至讀出文字，研究成果刊登在《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）。據衛福部資料，台灣每10個65歲以上老人，就有1個人罹患，約有24萬人。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
從世界精神衞生日談起：壓力與心靈的自我照顧
每年10月10日為「世界精神衞生日」，由世界心理健康聯合會及世界衞生組織早於1992年共同倡議，旨在提高全球對精神健康議題的關注，並動員社會各界支持受精神健康問題影響的人士。今年的主題為「災難與緊急情況下獲取精神健康服務」（Access to Services – Mental Health in Catastrophes and Emergencies）。筆者響應是次主題，特此關注市民在生活壓力與突發事件下的心理健康。Yahoo 健康 ・ 13 小時前
為何秋天總是餓？
有沒有人覺得，我們的身體內就像有一個感應器，每到春天便會特別容易煩躁，每到秋天會特別容易肚餓？所謂「食慾之秋」，其實是人的本能，當夏去秋來溫度驟降，身體便需要消耗更多能量來維持體溫，相對夏天炎熱裡食慾不振，秋天感覺一下子便變成食慾大增。 雖然食慾大增是本能，但也不要看見甚麼吃甚麼，選擇適當的食物才能讓自己吃更多的同時不會變更胖。感到餓又未到正餐的時候，可以選擇喝一碗熱湯，最好是以瘦肉和蔬菜為基底的湯水，搭配湯渣一起吃，便能飽肚又不會攝入過多熱量。喜愛吃濃味食物的人，可以選擇多加香辛料如薑蔥蒜入饌，取代高油高鹽，同時也能滿足食慾。如果你閒時有吃零食的習慣，不妨多選擇一些接近原型的食物，如枝豆、果仁和果乾，即使吃多了也不怕帶來負擔。 ...好集慣 BetterMe ・ 1 天前
川普本月曾接受核磁共振檢查：一切都很完美
美國總統川普近日在 Walter Reed 接受核磁共振檢查，並公開表示健康狀況良好。今年已第二次健康檢查，引發外界對川普健康的關注。鉅亨網 ・ 9 小時前
萬嘉(00401)旗下五華血液透析中心須就不合規事項進行整改
萬嘉集團(00401.HK)宣布，間接非全資附屬五華養可腎析血液透析近期收到五華醫保管理中心發出的協議處理告知書，由於五華養可經營的血液透析治療中心偏離常規醫藥處方開方情況，導致違反相關規定，因此已對五華養可採取以下措施：(1)五華養可的法定代表人及管理層須出席五華醫保管理中心的約談，並對相關不合規事項進行整改；及(2)五華養可與五華醫保管理中心簽訂的保障服務協議書將自2025年11月1日起暫停，為期61天。除上述外，五華養可及╱或五華血液透析中心並無受到其他處罰。公司高度重視該等不合規事項，並將即時實施整改措施以符合告知書規定，防止類似事件再次發生，相關整改措施包括對五華血液透析中心的運營（尤其是醫藥處方流程）進行全面內控審查，並向五華血液透析中心增派人手以監控操作實踐與流程，確保嚴格遵守中國適用法律法規。公司亦核查了集團運營之其他血液透析中心之操作實踐與流程，並確認在其他中心並無發現類似不合規事項。於暫停期內，五華血液透析中心仍將開業，但將僅開展保障服務協議書範疇外的服務項目。由於血液透析服務屬於保障服務協議書涵蓋項目，故五華血液透析中心將不提供任何有關服務。於暫停期內，集團將把五infocast ・ 3 小時前
維立志博(09887.HK)LBL-024治療膽道癌II期臨床試驗首例患者用藥
維立志博－Ｂ(09887.HK)公布，評價奧帕替蘇米單抗(PD-L1/4-1BB雙特異性抗體LBL-024)用於一線治療膽道癌的II期臨床試驗首例患者已成功用藥，標誌該核心產品適應症拓展高效推進。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 7 小時前
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 8 小時前