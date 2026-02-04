兩宗離譜棄兔個案 14歲老兔和年僅14日幼兔分別被棄

【動物專訊】兔子一直是被遺棄動物的重災區，香港救兔之家在一星期內接收了兩宗十分離譜的棄兔個案，一隻是14歲年老兔兔「毛類」慘被主人放棄，還要白內障失明，老病才被棄，另一隻是出生僅14日的幼兔「毛知」，沒有母乳，重量比正常輕，現在需要於特別治療室保溫。香港救兔之家負責人Alex強調，養動物前均應考慮清楚，不應隨便棄養，生命會因人們的決定而改變。

Alex表示，日前收到一名主人要棄養14歲的兔子，「一隻14歲兔子，相當於人類過百歲了，在他生命的最後時刻，被主人放棄了。前主人並沒有詳細交代為何要棄養毛類，只說自己的家庭突變，但14年的感情怎麼可以就這樣放棄呢！」

香港救兔之家將該可憐的老兔子改名為「毛類」，毛類雙眼有白內障，已失去視力，右眼淚管閉塞，左眼眼壓高，要滴降眼壓藥。他只有一邊睪丸，腎部有腎石，腹部有一大約3厘米的東西，相信是隱睪演變出來。他的心肺沒有問題，腋下有脂肪瘤。

沒想到數日之後，香港救兔之家接到診所求助，說有市民在診所棄養一隻出生約兩星期的兔子，Alex表示：「我們別無選擇，如果不接收，這隻只有14天大的可愛生命就很可能就此完結，我們為兔子改名為毛知。」

毛知的體重只得78克，比正常100克低，「一隻幼兔最少需要哺乳四至六周，幼兔斷奶是成長過程中極為關鍵而且脆弱的階段，處理不當易引發腸胃疾病甚至死亡。」現時毛知要在特別治療室保温，由義工24小時悉心照顧。

Alex呼籲市民不要在網上購買或聲稱要付款領養的來歷不明動物，賣方一般會因為想盡快完成交易，會有意無意之間誤導市民兔子的實際情況，最終因兔子身體情況而棄養，令兔子慘受傷害。

