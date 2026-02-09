案件昨在區域法院判刑。

兩對夫婦透過社交媒體獲取唱高散貨騙局資訊，涉向證券經紀訛稱擁有股票並指使沽貨，待股票跌至低價位時，再在其他證券行購買相關股票，藉此賺取差價約330萬元。4人涉非法賣空股票及欺詐，昨在區域法院裁定9項欺詐罪成，為本港首宗以欺詐定罪的非法賣空股票案例。兩男被告判囚22及24個月，兩名女被告判社會服務令。

4名被告為李景康、陳藝思、林顯輝、許佩欣，為兩對夫婦，共涉9宗欺詐罪及9項非法賣空的交替控罪，昨在區域法院裁定9項欺詐罪成。被告於2020年6至9月期間，多次欺騙「星火證券」客戶主任洪榮坤，向其訛稱擁有某些股份，意圖欺詐星火及誘使其就該等股份發出賣盤。4人因而獲利330萬元。

廣告 廣告

法官指，本案為首宗牽涉非法賣空的欺詐案，故無判刑案例。法官稱，要維持金融市場穩定、避免被操控，對於香港「這細小但開放」的市場尤其重要；而被告以欺詐手段非法賣空涉案股票，從而獲取巨款，當中行為猶如發放虛假訊息，造成銀行擠提引發金融風暴。法庭須判處具阻嚇性的刑罰。

法官謂，李景康及林顯輝因案患上抑鬱症，並非減刑理由，因兩人犯案後要面對刑事訴訟的壓力，與人無尤。李涉9罪，部分刑期同期執行，總刑期為判囚24個月。林涉3罪，總刑期為囚22個月。至於兩名女被告，法官接納她們「盲從」丈夫的求情理由，陳藝思判180小時社會服務；考慮許佩欣要照顧兩名年幼女兒，判處120小時社服令。

控方案情指，李景康在2012至2021年，在「京華山一國際(香港)」從事客戶主任。2019至2020年其餘3名被告在京華、星火證券共開設5個證券戶口。案發時，除李景康外的3名被告向星火證券經紀訛稱擁有4間公司股票並指使沽貨，同日待股票跌至低價位時，再在其他證券行購買相關股票再轉到星火交收，藉此賺取差價約330萬元。

警方2021年接獲證監會轉介，指股票市場疑有唱高散貨的投資個案，懷疑涉及非法賣空股票及欺詐成分。警方昨歡迎裁決，相信判刑反映案件嚴重性，可提高阻嚇力。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1010284/兩對夫婦非法賣空股票獲利330萬-4人欺詐罪成-兩漢囚逾20個月?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral