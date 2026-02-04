兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界

曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：

今天是立春，是新一年的開始💪🏽🌸

2026

一個新開始

一個好開始

帶著勇氣繼續在工作上去闖吧!!!!🤟🏽🤟🏽🤟🏽



新一年

決定離開舒適區

自己去看看外面的世界

期待有更多新嘗試、新創作、新火花



感謝過去這幾年

TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧

即使合作方式不一樣

但支持還是依舊



謝謝樂小姐！謝謝Kenneth!~



祝大家身體健康，平安幸福！

人人有工開，市道經濟早日轉好！百業興旺！💪🏽🤟🏽👏🏽

胡定欣2001年加入TVB，多年來參與多部電視劇，亦有不少令人印象深刻的角色，如《衝上雲霄》凌卓芝、《大唐雙龍傳》婠婠、《鬼同你OT》姜蓉、《城寨英雄》刁蘭及《宮心計2深宮計》王蓁等等，最近一套播出劇集已是2024年的《巾幗梟雄之懸崖》。去年10月，胡定欣突然宣布與醫生男友陳健華結婚，正式拉埋天窗。