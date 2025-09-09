兩年內家暴前妻16次 男子判囚11年上訴失敗

【on.cc東網專訊】四川省成都市武侯區女子謝某在兩年間被家暴16次，前夫賀某陽一審虐待罪和故意傷害罪罪成，共執行有期徒刑11年，賀某陽不服上訴。法院周二（9日）二審駁回上訴，維持原判。

案情指，受害人謝某與賀某陽2021年5月結婚，婚後兩年內謝某遭受賀某陽多次不同程度家庭暴力，她多次要求離婚均未如願。2023年4月24日，謝某前往成都武侯區法院提交人身保護令和離婚申請，但因不能提交戶口簿，手續不全未能立即辦理。謝某當日離開法院後被賀某陽跟蹤，並遭強行拖入一家酒店施暴，直至第二天由酒店裝修工人發現並報警。

謝某身上21處部位受傷，包括左肝廣泛挫裂傷伴出血、十二指腸挫傷伴破裂、回盲部及末端回腸廣泛挫裂傷伴破裂切除、胰頭部和肺挫傷、蛛網膜下出血、腦挫傷、急性腹膜炎、左腎挫傷、鼻中隔偏曲、左側三根肋骨骨折、腦震蕩等。武侯區檢察院去年1月5日以賀某陽涉嫌故意傷害罪、虐待罪提起公訴。武侯區法院去年5月31日判決准予謝某與賀某陽離婚。

