兩年多沒露面 傳前外長秦剛出席音樂節

【on.cc東網專訊】美國社交平台X周日（19日）流傳疑似中國前國務委員、外交部長秦剛的照片，近日公開亮相，在舞台上與多人合照，或為他自前年「消失」於公眾視野兩年多後首次現身。

網傳照片顯示，秦剛疑於上周五（17日）參加由北京市人民政府主辦的第二十八屆北京國際音樂節，身穿深色西裝，繫紅色領帶，與之前相比較胖。照片中的背景環境是音樂節現場，該音樂節自本月10日起舉行，至周五（24日）結束。

據以往報道，秦剛前年6月25日與越南、俄羅斯、斯里蘭卡外交官會談後，突然消失在公眾視野。同年7月底，他被免去外交部部長職務，3個月後再被免除國務委員職務。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】