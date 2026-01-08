兩張問題票不視作廢票 李浩然缺席沒投票

【on.cc東網專訊】立法會今日(8日)選舉新任主席，兩名議員競逐。90名議員中，據悉選委會界別議員李浩然缺席，故在座89名議員參與投票。

而在唱票過稿，發現兩張疑似問題票，其中一張投給陳振英，但蓋印位罝的剔號不完整，經監票議員認為投票意向明確，不作廢票。另一張則投給另一競逐的議員，亦認為是投票意向明確，不作為廢票。

秘書處確認，陳振英取得42票，而另一議員李慧琼則取得47票，當選新一屆立法會主席。

