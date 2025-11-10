「女生對於公開伴侶覺得尷尬？」兩性關係文章成為網上熱話，探討現代愛情觀對於伴侶身份的焦慮｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

十月底，《British Vogue》網站刊出一篇 【Is Having a Boyfriend Embarrassing Now?】，迅速在社交媒體發酵。文章捕捉到一個正在發生的轉變：越來越多女性，尤其是年輕世代：選擇在網路上低調處理、甚至隱藏伴侶關係。過去的「官宣」與曬恩愛，已讓位給曖昧的細節：碰杯的手、模糊的背影；更極端，在婚紗照裡把未婚夫的臉打碼，或在影片乾脆把他裁掉。這股風潮不只是一時的審美疲勞，更折射出當代女性對「有男友」這件事的微妙尷尬，甚至有人直言：「有男朋友會削弱一個女人的氣場。」

究竟我們的社會為什麼沒有這樣的轉化？

社會轉向的深層根源

首先，它是對傳統性別的反撥。長期以來，女性的社會價值常被婚戀狀態綁架，彷彿找到伴侶才是人生KPI。如今，很多高質素的女性主義話題越來越普遍，許多人開始質疑：把伴侶當成身份標籤，是否正是一種自我矮化？

其次，社交媒體的演算法與受眾反應推波助瀾。千篇一律的「完美情侶」已讓人審美疲勞，亦有好多網紅例子公開戀情後掉粉成了可量化的風險。於是「低調才是王道」成了新儀式；與此同時，網路社群積極將單身浪漫化，變成女性互助與認同的快捷鍵。高調曬愛，反而像在錯的頻道插播廣告。

這就是現代情侶的「親密照」。

Gen Z的先鋒與跨世代共鳴

Z世代是這場轉向的急先鋒。對他們而言，「低調化」「模糊化」是一套精算策略：保護私密、規避分手後的數位尷尬，也符合「真實」與「酷」的世代密碼。

但現象不止於Z世代。不少千禧女性回頭看自己當年的曬恩愛貼文，也會笑說「當年好傻」。這種共鳴的基礎不在於年齡，而在於背後的價值觀——對性別平等的追求、對個人獨立價值的堅持，以及對過度表演式親密關係的厭倦。因此，這更像是一個由Gen Z引領、並在具有相同理念的跨世代群體中產生迴響的現象。

反思：從羞愧到自主

那麼，我們是否一定要為擁有伴侶而感到羞愧？答案必然是否定的。將「自豪」與「羞愧」簡單對立，無疑是落入了一個非黑即白的二元陷阱。真正的進步，在於擺脫用任何一種狀態來定義個人價值的框架。

我們完全可以嘗試用另一種角度來接納伴侶角色：將親密關係從一種需要對外證明的「社會成就」，轉變為一種向內探索的「個人實踐」。這意味著：

從「展示成果」轉向「分享連結」：網上分享的動機不再是炫耀「我擁有了什麼」，而是記錄「我們共同創造了什麼」。重點是關係中帶來的成長、支持與快樂，而非伴侶本身作為一個標籤。 從「遵循劇本」轉向「共創回憶」：每段關係都是獨一無二的。雙方應共同定義屬於自己的親密模式與邊界。低調不是出於羞愧，而是出於對關係私密性的主動選擇與珍視。 將「守舊傳統」化為「平等關係」：正因為看到了傳統關係中的問題，才更應有意識地打造一段更平等、互相尊重的關係。這樣的關係本身，就是對舊有模式最有力的超越，無需羞愧，反而值得肯定。

總而言之，《British Vogue》文章正在所揭示：一個舊典範正在鬆動、新價值尚未完全定型的過渡期。與其在其中感到無所適從的羞愧，不如視其為一個契機：一個讓我們能更真誠、更自主地去思考與實踐「愛」為何物的機會。最終，關係的價值不應由社交媒體的點讚數或潮流風向來判定，而應取決於它是否為身在其中的人帶來了深層的滋養與成長。

