兩承建商分涉新界十四鄉及九龍塘地盤致命意外 被紀律委員會罰款

【on.cc東網專訊】​註冊承建商紀律委員會（紀律委員會）早前根據《建築物條例》完成對兩名註冊專門承建商就兩宗地盤致命事故的紀律研訊，裁定該兩名承建商因觸犯與建築工程有關的罪行被法庭定罪，須予以紀律處分。紀律委員會於11月10日頒布的書面裁決及命令今日（11月21日）在憲報刊登。

第一宗個案涉及2021年10月19日在新界十四鄉一個地基工程地盤發生的致命意外。一組工人為一部履帶式起重機進行鋼索更換工作時，其中一人被一條擺動中的鋼索擊中受傷，並於同日離世。該承建商因違反《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》的規定，被勞工處檢控，並於2022年6月24日在沙田裁判法院被定罪及判罰款3.7萬元。鑑於有關定罪，屋宇署遂根據《建築物條例》第13（1）條的規定，通知紀律委員會考慮向該承建商採取紀律行動。紀律委員會經完成研訊後，命令該承建商須罰款22萬元和支付紀律委員會及屋宇署合共5.03萬元的研訊費用。

第二宗個案涉及2020年3月23日在九龍塘又一村斜坡維修地盤發生的致命意外。一名工人在進行斜坡維修工作時，從護土牆頂部墮下約三米至地面，頭部嚴重受傷並於同日離世。該承建商因違反《工廠及工業經營條例》及《建築地盤（安全）規例》的規定，被勞工處檢控，並於2020年12月21日在九龍城裁判法院被定罪及判罰款4.2萬元。鑑於有關定罪，屋宇署遂根據《建築物條例》第13（1）條的規定，通知紀律委員會考慮向該承建商採取紀律行動。紀律委員會經完成研訊後，命令該承建商須罰款12.4萬元和支付紀律委員會及屋宇署合共5.85萬元的研訊費用。

