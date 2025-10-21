兩歲女童感染流感 併發嚴重肺炎

天文台 18:20 取消所有熱帶氣旋警告
4大抗炎蔬果汁食譜功效大公開，哈佛醫學院都大推「這杯」愈喝愈年輕、從內而外美麗健康
假如自覺肌膚狀態每況愈下，那麼抗炎蔬果汁可能會你的最佳選擇，讓維他命的攝取變得更簡單方便！Yahoo Style HK ・ 1 天前
內地流感季或提前南方活動上升 毒株類型有變
【on.cc東網專訊】內媒周一（20日）報道，中國疾控中心監測顯示，目前南方省份流感活動上升。受多方面因素影響，今年國內流感流行季可能提前到來，流行毒株也與去年不同，專家提醒要加以重視。on.cc 東網 ・ 9 小時前
凍卵補助上路！ 醫提醒「3大女性族群」適合及早凍：35歲是關鍵分界線
國民健康署自今年9月起推出「醫療性生育保存補助」方案，針對因乳癌、血癌等重大疾病治療可能造成生育功能下降或喪失的患者，經專業評估後，女性可申請凍卵補助最高7萬元、男性凍精可補助8千元。此政策讓癌友在治療前，有機會為未來的生育力留下希望。姊妹淘 ・ 6 小時前
前列腺癌手術致尿失禁損性功能 局部定位治療助減後遺 中大醫學院 5 年完成近 170 個案︱Yahoo
【Yahoo健康】前列腺癌已成為本港男性常見癌症之一，傳統手術會切除前列腺，雖有效治療癌症，但伴隨的卻是終身的尿失禁或性功能障礙等後遺症。中大醫學院表示，自 2019 年起引入「前列腺癌局部定位治療」，透過三種不同技術，處理較早期發現的病人，有助縮短手術時間、減少痛楚與住院天數，同時降低出現後遺症的風險。Yahoo 健康 ・ 1 天前
匯豐卓越理財推1元接種季節性流感疫苗禮遇
匯豐卓越理財推出季節性流感疫苗禮遇，支持客戶實踐家庭健康目標。是次活動特別提供1000支限量四價流感疫苗(GSK)快閃禮遇，匯豐卓越理財客戶僅需1港元，即可於31間遍佈港島、九龍及新界的合作醫療服務中心接種。根據匯豐卓越理財發布的調查顯示，約七成受訪者表示願意將自己及家人的健康與保健需求納入家庭財富管理計劃的一部分，反映中產家庭對健康管理的關注度持續提升。政府數據亦顯示，2024/2025年度流感疫苗需求按季增長12%，印證疫苗接種日益受到重視。有見及此，除上述四價流感疫苗快閃禮遇外，匯豐卓越理財客戶亦可專享以下醫療網絡接種禮遇：-卓健醫療:四價流感疫苗(GSK)每支220港元-全仁醫務中心:四價流感疫苗 (Abbott) 每支280港元(BC)infocast ・ 11 小時前
霜降2025│寒熱底補身大不同！中醫師親解霜降備孕迷思 教你食療、穴位增加懷孕機會
霜降是二十四節氣秋天最後一個節氣，不少人都會秋冬季節補身，如果想懷孕的女性，又應該如何在霜降之時補身備孕？暖宮又是否會提高懷孕機會？除了女性備孕，男士又有沒有甚麼可以做？其實有關備孕真的問題不斷，這次請來註冊中醫師陳宇琪為大家解答7大備孕疑問！Yahoo Food ・ 14 小時前
英國柏金遜病人開腦 手術期間床上吹單簧管
英國一名患有柏金遜病的 65 歲女子，接受腦部手術時吹奏單簧管，並非為了解悶，而是在醫生指示下試驗手術是否成功。接受治療的是退休言語治療師 Denise Bacon，疾病導致她活動變得遲緩，肌肉變硬。透過深層腦部刺激方法（Deep Brain Stimulation），利用電極向 Denise 的腦部傳遞脈搏，改變她的腦部活動，成功控制其症狀，令她躺在手術床上可以重新吹奏單簧管。Yahoo新聞 ・ 58 分鐘前
中生製藥(01177.HK)披露創新藥庫莫西利膠囊治療乳腺癌臨床數據 擬未來兩年申上市
中國生物製藥(01177.HK)公布，已在2025年歐洲腫瘤內科學大會(ESMO)上以最新重磅摘要(LBA)的形式，公布國家1類創新藥庫莫西利膠囊(CDK2/4/6抑制劑)用於一線治療HR+/HER2-晚期乳腺癌的III期臨床研究(CULMINATE-2)期中分析結果。 庫莫西利是一款新型口服CDK2/4/6抑制劑，對CDK2、CDK4、CDK6激酶具有不同程度的抑制效果，尤其對CDK4激酶具有較強的選擇性抑制能力，對CDK6激酶的抑製作用較弱。這一特性有助於延緩CDK4/6抑制劑的臨床耐藥問題，同時減輕骨髓抑制，有望在療效和安全性上展現突破性優勢，成為潛在同類最優(Best-in-Class)療法。 目前，集團還在積極推進庫莫西利用於乳腺癌輔助治療的III期臨床試驗，已完成全部受試者入組，預計將於未來兩年遞交上市申請。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
藥明巨諾(02126.HK)遞交瑞基奧侖賽中國紅斑狼瘡患者I期研究數據
藥明巨諾(02126.HK)公布，已向國家藥監局遞交瑞基奧侖賽(relma-cel)在中國成人活動性系統性紅斑狼瘡患者中的I期研究數據，NMPA已接收數據，並受理會議申請。 截至2025年7月，該研究I期結果顯示，可評估六個月療效的12例患者中SRI-4達標12例(100%)，LLDAS達標6例(50%)，Drug-Free達標12例(100%)。疾病活動度量表SLEDAI-2K、SELENA-SLEDAI、SLE-DAS和PGA量表評分等均呈下降趨勢，初步顯現出顯著的療效。 瑞基奧侖賽注射液，商品名為倍諾達是藥明巨諾在巨諾醫療的CAR-T細胞工藝平台的基礎上，自主開發的一款靶向CD19的自體CAR-T細胞免疫治療產品。作為藥明巨諾的首款產品，瑞基奧侖賽注射液已被NMPA批准三項適應症。(ha/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
石藥集團(01093):JSKN 003於中國再次獲授予突破性治療認定用於治療結直腸癌
石藥集團(01093)宣布，附屬公司上海津曼特生物與康寧傑瑞製藥(09966)合作開發的JSKN 003（一種靶向HER2雙表位的抗體偶聯藥物），再次獲中國國家藥品監督管理局授予突破性治療認定，擬定適應症為單藥用於既往經奧沙利鉑、氟尿嘧啶和伊立替康治療失敗的HER2陽性晚期結直腸癌患者的治療。JSKN 003在該適應症人群中的初步臨床研究結果顯示出突出的療效和良好的安全性，與現有治療手段相比具有顯著的臨床優勢。該適應症為JSKN 003獲授予的第二項突破性治療認定。於2025年3月，JSKN 003用於治療鉑耐藥復發性上皮性卵巢癌、原發性腹膜癌或輸卵管癌適應症亦獲國家藥監局授予突破性治療認定。目前，JSKN 003正在中國開展用於治療乳腺癌、卵巢癌、胃癌等實體瘤的多項II期及III期臨床研究。(ST)infocast ・ 1 天前
中裕愛滋病新藥報捷 獲沙烏地阿拉伯SFDA罕病藥物資格
中裕今日與 AcedrA 共同宣布，沙烏地阿拉伯食品藥物管理局 (SFDA) 授予旗下愛滋病新藥 Trogarzo 罕見疾病藥物資格，用於治療對多重抗藥性 HIV-1 感染且現行抗病毒療法失敗的重度治療經驗型成人患者。鉅亨網 ・ 1 天前
歌禮製藥(01672)完成ASC30治療肥胖症治療製劑美國IIa期研究受試者入組
歌禮製藥(01672)宣布，完成其小分子GLP-1R激動劑ASC30治療肥胖症的每月一次皮下儲庫型(depot)治療製劑的美國IIa期研究受試者入組。美國12周IIa期研究評估小分子GLP-1受體(GLP-1R)激動劑ASC30每月一次皮下儲庫型(depot)製劑(治療製劑)在65例肥胖或超重受試者中的療效、安全性和耐受性。在Ib期研究中，小分子ASC30超長效皮下儲庫型治療製劑在肥胖受試者中顯示出的表觀半衰期(observed half-life)達46天，支持每月一次給藥。預計將於2026年第一季度獲得ASC30每月一次皮下儲庫型治療製劑的12周IIa期研究頂線數據。(ST)infocast ・ 1 天前
石藥(01093.HK)JSKN 003於中國再獲授予突破性治療認定
石藥集團(01093.HK)公布，其附屬上海津曼特生物科技與江蘇康寧杰瑞生物製藥合作開發的JSKN 003(一種靶向HER2雙表位的抗體偶聯藥物)再次獲國家藥監局授予突破性治療認定，擬定適應症為單藥用於既往經奧沙利鉑、氟尿嘧啶和伊立替康治療失敗的HER2陽性晚期結直腸癌患者的治療。 目前，JSKN 003正在中國開展用於治療乳腺癌、卵巢癌、胃癌等實體瘤的多項II期及III期臨床研究。JSKN 003再次獲授予突破性治療認定，將進一步加快該產品的研發和審評速度，以期及早惠及更多腫瘤患者。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
康寧傑瑞製藥(09966):JSKN003再次獲得突破性療法認定用於治療結直腸癌
康寧傑瑞製藥(09966)宣布，與石藥集團(01093)附屬上海津曼特生物合作開發的JSKN003，獲得國家藥監局藥品審評中心(CDE)突破性療法認定，用於治療既往經奧沙利鉑、氟尿嘧啶和伊立替康治療失敗的HER2+晚期結腸直腸癌(CRC)患者。此前，JSKN003已於2025年3月獲得CDE突破性療法認定，用於治療鉑耐藥復發性上皮性卵巢癌、原發性腹膜癌或輸卵管癌(PROC)，且不限人表皮生長因子受體2(HER2)表達水平。公司曾在2025年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會上發表過一項JSKN003單藥治療晚期HER2高表達(IHC3+)胃腸道腫瘤患者的兩項臨床研究匯總分析。結果顯示，JSKN003單藥用於HER2高表達晚期CRC患者的治療具有顯著療效，且具有良好的安全性。目前，JSKN003治療HER2+乳腺癌(BC)、HER2低表達BC及PROC的三項III期臨床試驗正在進行中。(ST)infocast ・ 1 天前
中國生物製藥(01177.HK)在ESMO公布庫莫西利聯合氟維司群治療乳腺癌III期研究數據
中國生物製藥(01177.HK)宣布，集團已在2025年歐洲腫瘤內科學大會(ESMO)上，以最新重磅摘要(LBA)的形式，公布了國家1類創新藥庫莫西利膠囊(CDK2/4/6抑制劑)用於一線治療HR+/HER2-晚期乳腺癌的III期臨床研究期中分析結果。CULMINATE-2是全球首個口服CDK2/4/6抑制劑聯合內分泌治療用於HR+/HER2-晚期一線乳腺癌取得陽性結果的III期臨床試驗。這項隨機、雙盲、多中心平行對照研究，旨在評估庫莫西利聯合氟維司群(試驗組)對比安慰劑聯合氟維司群(對照組)，在內分泌初治的HR+/HER2-晚期乳腺癌患者中的有效性和安全性。目前，集團還在積極推進庫莫西利用於乳腺癌輔助治療的III期臨床試驗，已完成全部受試者入組，預計將於未來兩年遞交上市申請。(ST)infocast ・ 14 小時前
勁方醫藥(02595)GFH375治療胰腺導管腺癌研究數據呈列ESMO年會口頭報告及突破性研究摘要
勁方醫藥(02595)宣布，GFH375單藥治療KRAS G12D突變型胰腺導管腺癌(PDAC)患者數據，於德國當地時間10月19日登陸2025年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)年會的突破性研究摘要(LBA)和口頭報告。該報告標題為「GFH375治療經治晚期KRAS G12D突變型PDAC患者的療效及安全性」（摘要編號：LBA84）。報告聚焦該試驗600 mg QD(RP2D)劑量組PDAC患者的研究數據，顯示GFH375治療PDAC患者的療效突出且安全性可控。GFH375單藥療法於2024年6月獲國家藥監局批准進入I/II期試驗，GFH375/VS-7375今年已獲得FDA快速通道資格認定，可用於一線及後線治療局部晚期、轉移性KRAS G12D突變型PDAC患者；此前GFH375單藥治療實體瘤早期數據在今年ASCO、WCLC等權威國際學術會議中以LBA及口頭報告等形式披露。(ST)infocast ・ 1 天前
勁方醫藥(02595.HK)發表GFH375治療晚期胰腺導管腺癌研究數據
勁方醫藥(02595.HK)公布，旗下抑制劑產品GFH375用於單藥治療KRAS G12D突變型胰腺導管腺癌 (PDAC)患者的研究數據，已於2025年歐洲腫瘤內科學會年會上發表，指出試驗600mg QD(RP2D)劑量組PDAC患者的研究數據，顯示GFH375治療PDAC患者的療效突出且安全性可控。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
康寧傑瑞(09966.HK)JSKN003獲CDE突破性療法認定
康寧傑瑞(09966.HK)公布，與石藥集團(01093.HK)附屬上海津曼特生物科技合作開發的JSKN003，已獲得CDE突破性療法認定，用於治療既往經奧沙利鉑、氟尿嘧啶和伊立替康治療失敗的HER2+晚期CRC患者。 公司表示，該產品已於今年3月獲得CDE突破性療法認定，用於治療PROC，且不限HER2表達水平，目前正在進行JSKN003用於治療HER2+BC、HER2低表達BC及PROC的三項三期臨床試驗。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 5 小時前