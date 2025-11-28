兩歲女童感染甲型流感離世 今年第三宗相關死亡個案 嚴重個案增至 13 宗︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（28 日）公布，一名兩歲女童昨日因感染甲型流感後出現併發症，延至當晚離世。中心再次促請學校和家長，應盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，強調是最有效預防流感及其併發症的方法之一，可以降低重症和死亡風險。

中心總監徐樂堅指，該名女童過往健康狀況良好，是今年第三宗兒童感染流感後死亡個案。連同這宗個案，本年度季節性流感疫苗接種計劃自九月開展以來，已錄得 13 宗兒童感染流感的嚴重個案。其中，只有一人曾在發病前四天接種本年度的季節性流感疫苗，但由於接種後身體一般需約兩周才產生足夠保護力，換言之，這些出現嚴重個案的兒童都未能獲得疫苗的保護。

為避免再有不幸事件發生，徐樂堅呼籲所有年滿六個月或以上人士，除非有已知禁忌症，如果尚未接種季節性流感疫苗，應立即接種疫苗，尤其是兒童、長者、患有慢性疾病和免疫抑制的成年人等高風險群組。

流感活躍程度仍高於基線水平

最新監測數據顯示，流感活躍程度自十月下旬起逐漸下降，但仍高於基線水平。比較今年初冬季流感季節，今季兒童感染季節性流感的嚴重個案較多。目前，在 18 歲以下兒童中，6 個月至 2 歲以下兒童的疫苗覆蓋率相對偏低，只有約 17%。