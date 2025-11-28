宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
兩歲女童感染甲型流感離世 今年第三宗相關死亡個案 嚴重個案增至 13 宗︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（28 日）公布，一名兩歲女童昨日因感染甲型流感後出現併發症，延至當晚離世。中心再次促請學校和家長，應盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，強調是最有效預防流感及其併發症的方法之一，可以降低重症和死亡風險。
中心總監徐樂堅指，該名女童過往健康狀況良好，是今年第三宗兒童感染流感後死亡個案。連同這宗個案，本年度季節性流感疫苗接種計劃自九月開展以來，已錄得 13 宗兒童感染流感的嚴重個案。其中，只有一人曾在發病前四天接種本年度的季節性流感疫苗，但由於接種後身體一般需約兩周才產生足夠保護力，換言之，這些出現嚴重個案的兒童都未能獲得疫苗的保護。
為避免再有不幸事件發生，徐樂堅呼籲所有年滿六個月或以上人士，除非有已知禁忌症，如果尚未接種季節性流感疫苗，應立即接種疫苗，尤其是兒童、長者、患有慢性疾病和免疫抑制的成年人等高風險群組。
流感活躍程度仍高於基線水平
最新監測數據顯示，流感活躍程度自十月下旬起逐漸下降，但仍高於基線水平。比較今年初冬季流感季節，今季兒童感染季節性流感的嚴重個案較多。目前，在 18 歲以下兒童中，6 個月至 2 歲以下兒童的疫苗覆蓋率相對偏低，只有約 17%。
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建
大埔宏福苑五級火警導致嚴重傷亡。中國太平發聲明確認太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。」28Hse.com ・ 2 小時前
失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開on.cc 東網 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，焚燒兩日後於今（28 日）早撲滅，警方、消防下午見記者交代最新進展，大火造成死亡人數增至128人，至少79人受傷；求助個案中尚有 200人情況未明，相信當中包括已找到的89具未能辨認身分遺體。受影響單位將逐步解封，由屋宇署派員檢查結構後，警方將開始蒐證工作，料需時3至4星期。Yahoo新聞 ・ 38 分鐘前
大埔宏福苑五級火｜鄧炳強：火災造成128人死 不排除數目繼續增加
大埔宏福苑五級火｜保安局局長鄧炳強表示，火災造成128人死 不排除數目繼續增加Fortune Insight ・ 2 小時前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
宏福苑五級火︱廉署成立專案小組調查 大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜消防處：八座大廈火警鐘不能有效操作 將對承建商採執法行動｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局今日（28日）下午最新公布，火災已奪走 128 條性命，包括 108 人在現場證實身亡，4 人送院後證實不治，另外有 16 具燒焦屍體目前仍在涉事樓宇內。消防處處長楊恩健表示，昨日派出防火組測試消防警鐘操作是否有效，發現八座大廈的消防警鐘操作有問題，「無熄但無聲響」，消防處將會對相關消防設備承辦商採取執法行動。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 1 天前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 1 天前