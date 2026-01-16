兩男子涉維園網球場「炒場」 承認轉借及使用他人身份證 各判 80 小時社會服務令︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】兩名男子因違規轉讓康體設施，分別被控「使用他人身份證」及「將身份證轉讓給他人」罪名，兩人早前承認控罪，今日（16 日）在沙田裁判法院各被判處 80 小時社會服務令。其中一人為原本租用場地人士，早前已被康文署暫停預訂康體設施資格 360 日。

案件源於康文署與執法部門於 2024 年 7 月 13 日在維園網球場採取聯合行動，打擊違規轉讓康體設施及其他違法行為。行動期間，一名男子涉嫌在無合理辯解下使用及管有他人身份證而被拘捕，其後，另一名與案件有關的男子亦被控「將身份證轉讓給他人」罪名。

康文署提醒市民，切勿違規轉讓康體設施、光顧代訂康體設施服務、使用他人身份證簽場，或將自己的身份證明文件交予他人代為簽場，否則有機會違反《康樂及體育設施使用條件》及觸犯法例。違反使用條件者，可被暫停預訂康體設施資格，為期 360 日。

康文署：將推更多措施遏止「炒場」

此外，「SmartPLAY 康體通」已加入禁止使用電腦程式或其他自動化工具預訂場地的條件。由今年 1 月 21 日起，如用戶違反相關條件，康文署可在無須作出任何預先通知下，暫停有關帳戶 360 日。

康文署表示，將持續打擊康樂場地的違規轉讓或炒賣行為，並會按需要優化「SmartPLAY 康體通」，以及推出更多措施以遏止「炒場」問題。