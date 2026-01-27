錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
兩男寄艙行李藏伸縮棍 涉違航空保安條例被捕
機場警區昨日(26日)接獲兩宗報案，指機場保安人員為出境行李作出安全檢查期間，發現有兩件寄艙行李內藏有懷疑違禁物品。
人員接報到場，調查顯示，一名打算前往台灣的55歲本地男子及一名打算前往美國的25歲本地男子於其寄艙行李內各藏有一枝伸縮棍。他們涉嫌違反《航空保安條例》被捕。兩名被捕人獲准保釋候查。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1006631/兩男寄艙行李藏伸縮棍-涉違航空保安條例被捕?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
衛蘭澳門演唱會2026丨2.3優先訂票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
衛蘭JANICE出道二十年，《大哥》、《My Love My Fate》、《離家出走》等金曲是90後、00後的青春記憶。衛蘭以《OUT OF FRAME》世界巡迴演唱會澳門站回顧二十年音樂旅程，門票於2月3日優先訂購以及於2月5日公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
MARF演唱會2026丨2.5公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
MARF邱彥筒將於3月22日於麥花臣舉行首個個人演唱會，門票分$1,180、$980、$680三種，將於2月5日起於CAST Ticketing公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Tyson Yoshi 回應「響喉事件」冇預先夾定 「經一事長一智」望大家持不同意見仍可做朋友：冷靜啲先
Tyson Yoshi 回應「響喉事件」冇預先夾定 「經一事長一智」望大家持不同意見仍可做朋友：冷靜啲先Yahoo OMG Videos ・ 21 小時前
經緯線｜一人後事(二)
【Now新聞台】社會人口老化、少子化、移民潮，越來越多人獨居，甚至面對「孤獨死」。據政府統計處資料，截至去年第三季，本港每兩個一人家庭住戶，便有一位是60歲以上長者。有單身人士剛退休，就為自己規劃身後事；有社福機構會為無親無故人士辦理喪禮。究竟「後事」，一個人應該怎樣面對？ 《經緯線》報料電郵nowreport@nownews24.com#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
青森酸湯4米雪埋壓屋頂！ 北海道-28新低學校停課！
日本這冬天也太會玩了吧？從1月21日開始，東北和北陸地區雪下個不停，氣象廳說這波冷空氣超猛，預計持續到1月25日，部分地方積雪已經破年均兩倍。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
2月演唱會｜aespa、SEVENTEEN、CBX、Gin Lee、JACE、ONEREPUBLIC港開show購票資訊一文睇清
來到2026年繼續雲集世界各地人氣明星，當中包括：aespa、SEVENTEEN、CBX、Gin Lee、JACE、ONEREPUBLIC等等，陣容相當鼎盛！Yahoo!為你整合了2026年2月人氣熱唱演唱會場次及購票方法，各位粉絲及音樂愛好者千萬不要錯過！Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
BLACKPINK香港演唱會｜Lisa被野生捕獲去拜車公廟 網民大讚：真人身材及素顏皮膚好好
韓國天團BLACKPINK的《DEADLINE》世界巡迴演唱會香港站正於啟德主場館熱烈進行。四位成員的舉手投足均是全城焦點，除了舞台上的強勁演出，她們私下的行程亦令粉絲非常好奇。昨日（1月25日）Lisa就被發現現身沙田車公廟，隨即引起社交平台熱話。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
NBA球星 Stephen Curry 監製兼配音！全新熱血動畫《GOAT級神射手》電影預告
Sony Pictures 榮譽發行動畫鉅作《GOAT級神射手》(GOAT) 即將熱血獻映！電影由NBA傳奇球星史提芬居里 (Stephen Curry) 首次跨界親身監製並獻聲演出，更集結《Kpop獵魔女團》與《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》的金獎級製作團隊，聯手打造一段笑聲與感動交織的熱血旅程。演出陣容同樣耀眼，《怪奇物語》人氣男星迦勒麥羅林（Caleb McLaughlin）首次擔綱聲演，更邀得著名演員大衛夏巴（David Harbour）與演技派女星蓋柏莉尤恩（Gabrielle Union）激情獻聲！ 「咆哮球」聯賽一向係巨獸天下，點估到今季殺入隻山羊仔Will？場上隊友當佢透明，對手當佢點心，但山羊仔偏要逆襲全場，同班巨無霸鬥波，成為真正的GOAT級神射手！動畫《GOAT級神射手》熱血詮釋小山羊大夢想，即將於2月12日大銀幕獻映。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 22 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 7 小時前
林俊一性侵未成年學生罪成判囚43個月 曾參加《中年好聲音》 戰友支嚳儀曾批評林行為令人髮指
參加過TVB《中年好聲音》第一季並打入一百強嘅歌唱導師林俊一，因涉及非禮及普通襲擊男學生案件，早前被區域法院裁定9項非禮及兩項普通襲擊罪成立。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 13 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區
【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高on.cc 東網 ・ 4 小時前
高市早苗再談台海危機：若日本袖手旁觀 日美同盟恐將瓦解
日本首相高市早苗近日再度就台海情勢發表談話，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，日本與美國的戰略同盟關係將瓦解，但她同時也刻意淡化先前引發爭議、被解讀為可能動用武力的說法。鉅亨網 ・ 2 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 1 天前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府
（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。法新社 ・ 1 天前
碧咸全家出動見證Victoria授勳儀式 大仔Brooklyn同老婆Nicola繼續冇影
自從大仔Brooklyn同富家女Nicola Peltz結婚後，前英格蘭國腳球星碧咸夫婦同呢個仔及新抱關係惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係，明言唔想同家人和解。「我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前