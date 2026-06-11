該名中國籍女子遇劫現場。(互聯網)

日本東京再發生中國人被搶劫事件。一名60歲中國籍女子被2名男子襲擊，並搶走一個裝有800萬日圓(約39萬港元)現金的手袋。同日大阪亦發生搶劫傷人案，一名外國籍女性在大阪天王寺車站內被人用刀刺傷及搶走手袋，警方相信受害人與匪徒認識。

日本警視廳表示，一名中國籍女子於周三晚約8時半，在東京的池袋路上被人搶劫，由目擊者報警。警方指，女子被2名男子先以催淚噴劑噴射，然後再被人襲擊後腦，並搶走她的手袋。

JR池袋車站

距JR池袋車站僅400米

2男得手後逃走，而女子頭部受輕傷。據女子表示，她的手袋內裝有800萬日圓，警察以強盜致傷罪，追緝2名匪徒，並調查其逃走路線。日媒報道，現場是JR池袋車站西北約400米的道路，路上食肆及大廈林立。

大阪女子遇襲 手袋被搶

至於在大阪發生的搶劫案，案發於周三晚約7時45分，一名20多歲外國人女子，在地鐵天王寺車站的地下通道被2名男子襲擊，女子身上被刺及割傷多刀，送院後幸無性命危險。警方指，閉路電視片段可見2名男子跟蹤女事主一段時間，趁她從地鐵站的洗手間出來時下手，搶走她的手袋，懷疑受害人或與兇手認識。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1035724/兩男車站附近搶手袋-華婦池袋失800萬日圓?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral