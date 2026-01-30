獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
兩賊上環街頭劫走 4,000 萬日圓 得手後上車逃走 暫未有人被捕｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》等多間媒體報道，兩名男子今早（30 日）報案，表示在該址被兩賊搶去 4,000 萬日圓，折合港幣約 200 萬元，賊人得手後上車逃離現場。警員到場調查案件，目前未有人被捕。
上個月 18 日，上環街頭亦曾經發生一宗日圓現鈔搶劫案。當日早上，兩名從事加密貨幣及奢侈品業務的日本公司職員，當日乘車到上環打算將 4 個旅行箱裝着的 10 億日圓兌換。他們在永樂街 33 號下車時，一輛私家車突然出現，並有 3 人在車廂衝出，其中一人拿着牛肉刀指嚇。4 個旅行箱遭搶走，隨即被放上賊車，3 名匪徒迅速逃離。上述賊車逃離後，疑犯在同區附近位置跟同黨會合，4 個旅行箱被搬到另一輛七人車當中，這輛七人車隨即駛走，至於第一部搶錢的車輛最終停在蘇杭街被棄置。警方事後最少拘捕 15 人，涉嫌「串謀行劫」，部份人被落案起訴。
