兩賊上環街頭劫走 5,800 萬日圓 得手後上車逃走 暫未有人被捕｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。警員到場調查案件，目前未有人被捕。

上個月 18 日，上環街頭亦曾經發生一宗日圓現鈔搶劫案。當日早上，兩名從事加密貨幣及奢侈品業務的日本公司職員，當日乘車到上環打算將 4 個旅行箱裝着的 10 億日圓兌換。他們在永樂街 33 號下車時，一輛私家車突然出現，並有 3 人在車廂衝出，其中一人拿着牛肉刀指嚇。4 個旅行箱遭搶走，隨即被放上賊車，3 名匪徒迅速逃離。上述賊車逃離後，疑犯在同區附近位置跟同黨會合，4 個旅行箱被搬到另一輛七人車當中，這輛七人車隨即駛走，至於第一部搶錢的車輛最終停在蘇杭街被棄置。警方事後最少拘捕 15 人，涉嫌「串謀行劫」，部份人被落案起訴。