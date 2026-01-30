獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
兩賊上環街頭劫走 5,800 萬日圓 得手後上車逃走 暫未有人被捕｜Yahoo
【13:45 更新】
【Yahoo新聞報道】上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。警員到場調查案件，目前未有人被捕。
上個月 18 日，上環街頭亦曾經發生一宗日圓現鈔搶劫案。當日早上，兩名從事加密貨幣及奢侈品業務的日本公司職員，當日乘車到上環打算將 4 個旅行箱裝着的 10 億日圓兌換。他們在永樂街 33 號下車時，一輛私家車突然出現，並有 3 人在車廂衝出，其中一人拿着牛肉刀指嚇。4 個旅行箱遭搶走，隨即被放上賊車，3 名匪徒迅速逃離。上述賊車逃離後，疑犯在同區附近位置跟同黨會合，4 個旅行箱被搬到另一輛七人車當中，這輛七人車隨即駛走，至於第一部搶錢的車輛最終停在蘇杭街被棄置。警方事後最少拘捕 15 人，涉嫌「串謀行劫」，部份人被落案起訴。
其他人也在看
原定帶往香港 東京5人遇劫失逾4億日圓現金
【on.cc東網專訊】日本東京都台東區東上野周四(29日)晚有3名日本籍和2名中國籍共5名男女，當街遭3人團夥搶走裝有4.2億日圓(約2,100萬港元)現金的行李箱。數小時後，羽田機場亦有一名男子遭企圖搶走巨額現金未果，涉案團夥在逃。兩宗案件的受害者均表示，原計on.cc 東網 ・ 3 小時前
荃灣鬧市「死場」大蝕讓 地皇廣場劏舖31萬沽 十年貶值8成
荃灣著名「死場」地皇廣場錄得大幅蝕讓個案，由前中國小姐趙哲妤母親李渠興持有的一間劏舖，近日以31萬元沽出，持貨十年賬面貶值約120萬元或8成。更多消息：「炒機聖地」淪為「死場」 投資者連沽3個先達劏舖 十二年跌剩1球 貶值87%劏場首都、先達驚現「蒸發式」蝕讓：黃金地段救唔返？揭劏場管理缺陷上述物業為荃灣登發大廈地皇廣場1樓單號舖，面積僅約82平方呎，現為夾公仔舖，近日假黃開基拍賣行以20萬元推拍，獲兩組客搶購，最終搶高逾5成至31萬元沽出，成交呎價約3,780元。據知，上述舖位由前中國小姐趙哲妤母親李渠興於2016年以152.73萬元購入，持貨近10年轉手，賬面蝕讓121.73萬元或80%。地皇廣場位於荃灣大河道，屬人流較旺地段，前身為登發大廈之商場。2012年，人稱「劏舖大王」的投資者尹柏權以4.1億港元，向已故「舖王」鄧成波購入該商場，其後更名為地皇廣場，並拆成二百多個劏舖出售，面積最細僅50呎。尹柏權提供首兩年5厘租金回報保證，套現約9億港元。不過由於配套不足，缺乏有效管理，地皇廣場很快淪為「死場」，地皇廣場業委會成員亦曾成立「地皇之光管理有限公司」以聯租方式自救，不過效果有限28Hse.com ・ 23 小時前
大興邨一家3口被斬｜女住戶已駁手筋憂康復能力 房署正安排調遷
屯門大興邨上周五（23日）發生斬人案，一名60歲男子疑因冷氣「倒汗水」問題深心不忿，趁樓下姓謝父女外出時，持菜將父親斬傷，母親見狀上前奮力阻止，她右手前臂被割傷，經手術後已出院，但擔心日後活動能力受影響；而且一家人飽受威嚇，至今未敢回家，需要到處投宿。她直言無論是「倒汗水」問題，還是鑿穿天花都已經解決，至今也不明白對方動機。而根據法庭資料，60歲的譚姓被告正留院，案件押後至明天（29日）或他最早出院日期再訊，期間被告交由警方看管。am730 ・ 1 天前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 22 小時前
美國百米女飛人變「飛車」 沙卡莉李察臣佛州飆過百英里被捕
美國短跑「女飛人」太快惹出禍！25歲的100米世界冠軍沙卡莉李察臣（Sha'Carri Richardson）日前在美國佛羅里達州因「飛車」被捕，據報當時車速超過時速100英里（約161公里），被當地警方以「危險性超速」拘留，保釋金僅500美元。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債仔幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
銅鑼灣家賀屋12人食物中毒 進食生蠔刺身後上吐下瀉 一人留院 店方：停業一日深層清潔｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】衞生署衞生防護中心今(30 日)公布指，正調查兩宗食物中毒個案群組，共涉及12人，分別於周一（26 日） 在銅鑼灣渣甸街家賀屋晚膳後，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵，其中一人須留院治理，全部人現時情況穩定。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
棚網｜報道指屋宇署覆檢棚網未達阻燃標準 須緊急下架 據了解非議會採購批次｜Yahoo
大埔宏福苑五級火導致 168 死，而且被發現屋苑大維修時部份外牆棚網未達阻燃要求。發展局之後表示，要求全港正進行維修大廈外牆棚網一律先下架，經覆檢後證實合格才准再上架。《香港 01》昨日（29 日）引述消息指，近期有承建商將棚網上架後，屋宇署抽查檢驗期間發現有 1 宗棚網未能通過阻燃要求，勒令須於日內緊急下架。就有關消息，《Yahoo 新聞》已經向屋宇署查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
錢小豪兒子龐景峰被指拖糧 涉事模特兒已報警
錢小豪兒子、錢嘉樂姪兒龐景峰，近日被指涉及拖糧，有讀者向《Yahoo新聞》爆料指，龐景峰涉及舉辦活動後，一直未有發放8名女模特兒的薪金，由10月追討至今，亦一直拖延。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
巴士安全帶｜運物局長陳美寶下午將見記者 交代最新安排｜Yahoo
巴士強制乘客戴安全帶新例由周日（25 日）實施至今爭議不斷，除了市民投訴感不便，又先後爆出破壞安全帶及故障事件，相關法律條文更被發現「乘客強制佩戴」措施只適用於 1 月 25 日或以後首次登記的巴士，疑似跟政府新聞公報以及官員一直以來說法有落差。政府下午 3 時 18 分出稿，表示局長陳美寶將會在下午 4 時 15 分在立法會會見傳媒，消息指她將會交代安全帶措施最新安排。Yahoo新聞 ・ 41 分鐘前
唔只飲熱水！營養師推介三大「最強暖身食物」手腳冰冷一秒變暖爐！｜營養師Kathy NG
在寒冷的冬季，當氣溫驟降、寒風吹襲時，暖身食物便成為了我們生活中不可或缺的一部分。這些美食不僅能夠驅散寒意，還能為我們的身體提供所需的熱量和營養，讓人感受到溫暖。接下來，我們將探索一些適合這個季節的暖身美食，讓你在寒冷的日子裡也能感受到溫暖的呵護。Yahoo Food ・ 8 小時前
東京連環搶劫巨額現金案 4 億日圓被搶 受害者包括中國人 原定運錢到香港｜Yahoo
上環今早（30 日）發生大額日圓現金搶劫案，日本東京昨晚（29 晚）亦發生兩宗類似案件。當地傳媒報道，5 名男女昨晚在東京都台東區街頭遭到 3 名男子襲擊，事主被噴灑疑似催淚氣體，期間被搶去逾 4.23 億日圓（逾 2,100 萬港元）現金。案件發生後兩個半小時，另一單搶劫案件於羽田機場停車場發生，事主被噴灑疑似胡椒噴霧，幸好最終保住逾 1.9 億日圓（約 950 萬港元）現金。兩單案件的受害人都是原定計劃將該批日圓現金運往香港，當地警方指兩宗案件犯案手法類似，正調查兩者是否關連。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
拜年收到呢罐即刻反白眼？盤點Top 5「又愛又恨」賀年禮盒！網民：呢罐食到下年都未食完
新年流流，拜年是大熱指定節目，相信大家最怕的已不是被姨媽姑姐們尋根究底式地追問近況（問得太多已麻木及進入免疫階段），反而最怕的是收到老套又沉悶的傳統賀年禮盒！雖然早已包上紅色花紙，但當看到其外形時已經略知一二，分分鐘同時間收到好幾份一樣的傳統賀年禮盒，重複又重複！不知道大家認不認同？以下提及的傳統賀年禮盒，總是在農曆新年期間老是常出現，你必定收過又或者買過，雖然討厭但是又抗拒不了，但這些品牌就是能屹立不倒幾十年，霸雄農曆新年賀年禮盒的排行榜佔上一席位！Yahoo Food ・ 7 小時前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 1 小時前
巴士戴安全帶規例實施 女乘客寧坐樓梯指逼不得已
巴士上佩戴安全帶的規例已實施，眾多乘客表示不便。有乘客近日拍攝到一名女乘客坐在巴士梯級上，指是逼不得已。乘客不得阻塞樓梯網民前日在社交平台Threads上載相片，指「大人大姐，同佢講不要在這個位置坐，佢仲話係迫不得已喎！真係……」在該女子的背後正有一張貼紙，提醒乘客上層及樓梯不准站立。而根據九巴乘客須知，乘客登車後應行入車廂內部，嚴禁阻塞樓梯及閘門通道。am730 ・ 21 小時前
伊朗全面備戰 部署千架新無人機 美軍艦隊逼近伊朗海域︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗當局近日表明，已做好保衛國家的準備，應對美國持續發出的軍事攻擊威脅。與此同時，地區外交努力正同步展開，試圖避免爆發新一輪衝突。伊朗外交部發言人表示，外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於今日（30 日）在土耳其出席高層會議，強調德黑蘭正尋求在共同利益基礎上，持續加強與鄰國的關係。Yahoo新聞 ・ 39 分鐘前
日本尼特族人數居然高達八十七萬人！是什麼原因導致？
不知道大家有沒有聽過尼特族這個詞?原來就是指那些不上學、上班、進修與不參加就業輔導的年輕人，不過，尼特族其實在現代社會都很常見的，就像，在2013年時，英國統計18歲~24歲的年輕人，原來五個人中有一個就沒有工作，所以尼特族的現象在全世界都有的!個人是認為在發達國家這些人大多的父母都有房子，而且兄弟姐妹也不多，因此可以分到比較多的資源，加上低學歷的人在社會找到好的工作不容易，因易乾脆直接在家什麼都不做，直接等家人來養~Japhub日本集合 ・ 2 小時前
【娛事者】余詠珊 - 綜藝之母還是綜藝之冇？- 郭靖言
近日兩間電視台都有高層變動，先有曾志偉辭任無綫電視（TVB）總經理，新鮮滾熱辣是有線寬頻高層大執位，行政總裁杜之克以及高層余詠珊和何哲圖同日離職Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前