獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
兩賊上環街頭劫走 5,800 萬日圓 1 疑犯香港機場被捕 受害人疑於日港兩地先後遇劫｜Yahoo
【1 月 31 日更新】
【Yahoo新聞報道】上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。
而在 30 日凌晨，東京羽田機場 3 號客運大樓一個停車場發生一宗日圓搶劫未遂案。一名 50 多歲男子準備接收一個載有 1.9 億日圓的行李箱時，一架白色私家車突然駛近，車上 3 人以疑似胡椒噴霧噴灑事主。他雖然雙眼受傷，但是成功保住行李箱和現金，賊人事敗逃離現場。事主之後繼續行程，將日圓帶到香港。日本傳媒引述當地警方說，羽田機場案件事主年齡等資訊，均與上環案件受害人吻合，懷疑兩案涉及同一名事主，正調查兩地案件關係。
上月中上環發生 10 億日圓劫案
上個月 18 日，上環街頭亦曾經發生一宗日圓現鈔搶劫案。當日早上，兩名從事加密貨幣及奢侈品業務的日本公司職員，當日乘車到上環打算將 4 個旅行箱裝着的 10 億日圓兌換。他們在永樂街 33 號下車時，一輛私家車突然出現，並有 3 人在車廂衝出，其中一人拿着牛肉刀指嚇。4 個旅行箱遭搶走，隨即被放上賊車，3 名匪徒迅速逃離。上述賊車逃離後，疑犯在同區附近位置跟同黨會合，4 個旅行箱被搬到另一輛七人車當中，這輛七人車隨即駛走，至於第一部搶錢的車輛最終停在蘇杭街被棄置。警方事後最少拘捕 15 人，涉嫌「串謀行劫」，部份人被落案起訴。
