兩輛電單車荃錦公路相撞 兩人受傷其中一人昏迷

【Now新聞台】兩輛電單車於荃錦公路相撞，兩人受傷，其中一人昏迷。

有行車記錄儀拍到事發一刻，見到原本正沿荃錦公路落山的電單車駛至近八鄉雷公田村時，轉右時被高速駛至的另一輛電單車撞到。涉事的電單車損毀嚴重，零件外露，鞋、頭盔等散落一地，警員量度電單車與雜物的距離作記錄。

事發下午約5時半，兩輛電單車在荃錦公路近雷公頭村相撞，兩名司機都受傷，其中一名男司機70多歲，昏迷送院治理，另一人則清醒送院。

