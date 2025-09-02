焦點

兩隻長期被鐵鍊鎖著巨犬獲救 絕育後盼踏上尋家之路

Hong Kong Animal Post

【動物專訊】兩隻長期於龍鼓灘被人用短鎖鏈鎖在戶外的中亞牧羊犬，即使十號風球仍被鎖著淋雨，引起各界嘩然及關注。藏獒及高加索協會發言人Bowie不堪兩狗受苦，二話不說介入及由義工說服狗主放手，Bowie終將狗狗接走，讓他們不用再無助地飽受日曬雨淋。Bowie 表示，狗狗最近獲一間診所贊助免費絕育，稍後更希望為這兩狗尋找愛他們的主人，讓他們尋上第二狗生。

該兩狗狗為中亞牧羊犬，原本被原主人長期以短鐵鍊鎖著，過著好天曬落雨淋的生活，更長期慘捱餓。直至今晚十號颱風襲港，義工向本報報料及提供影片，發現該兩狗仍被鎖在戶外，而且無水無食物，非常慘情，最終Bowie知悉此情況，立即決救走兩狗狗。

而這兩狗狗為一男一女，現改名Mary及John，年約1至2歲，但由於他們長期被鎖及缺乏照顧，兩狗均連行路及狗狗禮傳也不太懂，需接受訓練，現時Bowie將他們放在住宿學校中生活及從新學習如何與人類相處。

Bowie坦言，她是一名獨立義工，需支付兩巨犬的住宿費、醫療費所費不菲，單是住宿費都最少要每月5000元，但幸好有好心人雪中送炭，元朗Pet Space獸醫診所知道她救起兩狗狗後，願意免費幫他們絕育。

Mary剛於上星期已完成絕育，稍後將到John絕育。Pet Space 專一動物診所表示，「當救援者帶著渾身濕透、瑟瑟發抖的狗狗到來，我們的團隊立即為她提供治療。從驚恐到安心，從淋濕發抖到溫暖安全。」該診所決定全額承擔以下醫療費用，包括全身驗血檢查、心絲蟲驗血測試及絕育手術，同時說：「我們不是救援者，但我們是救援者最堅實的後盾。感謝前線義工的勇敢付出。」他們又承諾，在緊急情況下被救的動物，都會盡力提供支援，希望每個生命都不應該在風雨中被遺忘。

Bowie表示，這兩隻狗狗是很乖巧、對人友善的狗，她也盼望為他們找到領養。如有意領養，可WhatsApp 聯絡Bowie 98178146。

兩狗長期被人鎖起來，幸好最終獲救。
Mary日前已經完成絕育手術。
義工希望為狗狗尋家，重過新生活。
