兩電宣布下調9月燃料調整費

【Now新聞台】兩間電力公司宣布下調9月燃料調整費。

中電的燃料調整費9月起下調0.1仙，至每度42.9仙，亦較1月份下調3.4仙，減幅為7.3%，連同基本電價，平均淨電價約為1.4元；而港燈亦下調9月份燃料調整費，較8月減少3.8仙，至每度電32.9仙，亦較今年初下調兩成半，經調整後，港燈每度電的平均淨電費，將由年初約1.6元減至約1.5元。

港燈又指，受地緣政治局勢不穩定的影響，預料燃料價格在今年內仍會出現波動。

#要聞